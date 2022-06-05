台南大灣地區永二街箱涵通水　淹水改善再下一城

▲台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程，5月20日完成臨鋪開放通車。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程，趕在2022年汛期前完成箱涵貫通，並於5月20日完成臨鋪開放通車，整體工程預定7月完工，為大灣地區淹水改善再下一城。

台南市長黃偉哲表示，永康區為台南市人口最多行政區，上任後即指示加速永康環境改造，尤其是大灣地區，因古時為鯽魚潭流域、先天地勢低窪，幾乎可以說是逢雨必淹，因此要求水利局加速辦理防洪工程，避免永康地區再受淹水之苦。

水利局說明，大灣地區一向是台南市易淹水區域，為改善該地區淹水沉痾，自2015年起積極投入經費，依循高地截流排水、低地加強機械抽排治理原則下，持續辦理淹水改善工程，如今淹水情況已有大幅改善，其中，高地截流排水計畫內「台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程」也趕在2022年汛期前完成箱涵貫通，並於2022年5月20日完成臨鋪開放通車，整體工程預定7月完工，為大灣地區淹水改善再下一城。

水利局表示，本工程主要新設約390公尺排水箱涵，於2021年1月開工施作，同時各管線單位也配合本工程舖設臨時管路，本案已於今年汛期前完成截流箱涵新建通水，也趕在梅雨來臨前完成回填及道路臨鋪，先行開放車輛通行，目前各單位正於箱涵上方佈設新管路，預計6月下旬可完成佈管作業，7月上旬重新刨鋪路面，還給用路人一條安全的道路。

水利局最後說明，永二街、文化路口排水箱涵於4月開始封路施工，經過多方努力終於提前在5月20日完成箱涵並提早開放通車，水利局後續會加緊腳步完成後續工程，讓大灣地區減少積淹水情事，營造宜居大台南。