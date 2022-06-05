　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南大灣地區永二街箱涵通水　淹水改善再下一城

▲台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程，5月20日完成臨鋪開放通車。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程，5月20日完成臨鋪開放通車。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程，趕在2022年汛期前完成箱涵貫通，並於5月20日完成臨鋪開放通車，整體工程預定7月完工，為大灣地區淹水改善再下一城。

台南市長黃偉哲表示，永康區為台南市人口最多行政區，上任後即指示加速永康環境改造，尤其是大灣地區，因古時為鯽魚潭流域、先天地勢低窪，幾乎可以說是逢雨必淹，因此要求水利局加速辦理防洪工程，避免永康地區再受淹水之苦。

水利局說明，大灣地區一向是台南市易淹水區域，為改善該地區淹水沉痾，自2015年起積極投入經費，依循高地截流排水、低地加強機械抽排治理原則下，持續辦理淹水改善工程，如今淹水情況已有大幅改善，其中，高地截流排水計畫內「台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程」也趕在2022年汛期前完成箱涵貫通，並於2022年5月20日完成臨鋪開放通車，整體工程預定7月完工，為大灣地區淹水改善再下一城。

水利局表示，本工程主要新設約390公尺排水箱涵，於2021年1月開工施作，同時各管線單位也配合本工程舖設臨時管路，本案已於今年汛期前完成截流箱涵新建通水，也趕在梅雨來臨前完成回填及道路臨鋪，先行開放車輛通行，目前各單位正於箱涵上方佈設新管路，預計6月下旬可完成佈管作業，7月上旬重新刨鋪路面，還給用路人一條安全的道路。

水利局最後說明，永二街、文化路口排水箱涵於4月開始封路施工，經過多方努力終於提前在5月20日完成箱涵並提早開放通車，水利局後續會加緊腳步完成後續工程，讓大灣地區減少積淹水情事，營造宜居大台南。

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
基因實驗出錯！　改造出「凶殘倉鼠」瘋狂追咬互撕
麥當勞「小薯10元」內行點法曝！　常客秒懂：貼紙好用
用「驅狗器」趕土狗！　女星遛狗直播被轟爆
快訊／國道「2車追撞」3人傷　北上這路段紫爆
妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6月生日要結婚
快訊／救護車搶救OHCA民眾遭撞翻！　3人急送醫
快訊／國一北上「4車追撞」！　回堵3公里
胡瓜驚「遭女星高鐵當眾飆罵」！　她揭反轉真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西南風帶來水氣　台南3大水庫蓄水略有提升

台南社會局愛心餐食補給站暑假啟動　弱勢學童憑券四大超商可兌換

台南大灣地區永二街箱涵通水　淹水改善再下一城

1場手機遺失記 緊密「台墨塞」3國人情誼

「海蟾蜍」持有人6月14日以前辦理登記　黃偉哲提醒不要逾期受罰

花蓮居隔人數達38156人　6日起發放高中以下學生4劑快篩

6移工闖紅燈「撞完人全落跑」！台中女重傷昏迷　爸心碎：沒政府嗎

78歲失智男從高雄騎單車到台南　南警平安尋獲

2022台南白河蓮花季正式展開　黃偉哲歡迎全國民眾來賞蓮　

三峽返鄉青農陳宣和、顏伯宗　新北在地創生發揚台灣好茶

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

西南風帶來水氣　台南3大水庫蓄水略有提升

台南社會局愛心餐食補給站暑假啟動　弱勢學童憑券四大超商可兌換

台南大灣地區永二街箱涵通水　淹水改善再下一城

1場手機遺失記 緊密「台墨塞」3國人情誼

「海蟾蜍」持有人6月14日以前辦理登記　黃偉哲提醒不要逾期受罰

花蓮居隔人數達38156人　6日起發放高中以下學生4劑快篩

6移工闖紅燈「撞完人全落跑」！台中女重傷昏迷　爸心碎：沒政府嗎

78歲失智男從高雄騎單車到台南　南警平安尋獲

2022台南白河蓮花季正式展開　黃偉哲歡迎全國民眾來賞蓮　

三峽返鄉青農陳宣和、顏伯宗　新北在地創生發揚台灣好茶

南韓尹錫悅考慮參加北約峰會　是否會晤日相岸田備受關注

烏來阿玉溪豪雨暴漲　3釣客受困沙洲一夜驚險獲救

毛小孩樂園「搖尾草x狗狗派對」登場　黃偉哲歡迎加溫與毛孩的感情

寵物蝦放陽台忘了顧　她隔天想起來「整鍋已熟了」

男友不給AA制「霸氣全付」　妹子親曝1隱憂：到底要怎樣

確診亡者火化爭議！陳聖文拋「設專區冰存遺體」　北市曝2大難處

美女主播路邊慘遭「襲擊強吻」　 網友驚：草泥馬！

柯文哲學唱疫情版《愛你》　皺眉傻眼問：這喜勒衝X？

西南風帶來水氣　台南3大水庫蓄水略有提升

特斯拉全自動駕駛再進化！更新後「精準繞過臨停貨車」還超守規則

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

6移工闖紅燈撞傷台中女！落跑遭逮竟都確診

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

78歲失智男從高雄騎單車到台南

吃完就拉暴瘦　東山鴨頭老闆腹長大腫瘤

2022台南白河蓮花季正式展開

海蟾蜍持有人6月14日以前辦理登記

手機遺失緊密「台墨塞」3國人情誼

台南大灣地區永二街箱涵通水

台中女撈火鍋店金魚重摔！動保處要查了

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台南3大水庫蓄水略有提升

警大研究所榜首　27歲正妹女警目標是外交特考

城市博覽會暢遊基隆　接駁皆免費

「龍潭歸鄉文化節」端午登場　桃警將交管

更多熱門

相關新聞

78歲失智男從高雄騎單車到台南

78歲失智男從高雄騎單車到台南

78歲高市池姓男子，3日下午告知家人要去公園、超商，騎單車出門後就一去不返，家人遍尋不著下，向高市警方報失蹤請求通報協尋，未料池男因有知智情況，竟一路騎超過50公里，花12小時到台南，因體力不支跌倒，台南市警五分局接獲通報，迅速派員到場帶回安置保護，查出身分通知家屬平安領回。

2022台南白河蓮花季正式展開

2022台南白河蓮花季正式展開

端午台南團圓啖美食

端午台南團圓啖美食

台南市確診個案+5631名

台南市確診個案+5631名

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才

關鍵字：

台南大灣永二街箱涵通水淹水

讀者迴響

熱門新聞

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

林采緹爬山「穿超辣」！

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

最大震度4級　今晨規模3.9地震

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

謝娜喊男粉「叔叔」　王心凌微變臉

「最貼心星座」TOP 3

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面