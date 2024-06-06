陸70歲「菸草虎」死緩！　2名貪官被「追認」撤銷政協委員資格　

▲ 江西省政協前黨組書記、主席唐一軍嚴重違法違紀被「追認」撤除政協資格。（圖／翻攝網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸政協第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議今（6）日上午在京閉幕，經會議通過免去茍仲文第十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務，撤銷其委員資格的決定；追認關於撤銷石磊、唐一軍第十四屆全國政協委員資格。另，70歲菸草局副局長因貪腐，被判處「死緩」。

過去10天，大陸官場有6名「貪腐大老虎」紛紛落馬，十四屆大陸全國政協常委、民族和宗教委員會副主任苟仲文、江西省政協主席唐一軍被免職、中糧團有限公司原黨組成員、副總經理周政被逮捕、廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳繼興被公訴、河北省人大常委會原黨組成員、副主任王雪峰出庭受審、國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華一審被判「死緩」。

▲ 大陸國家煙草專賣局前黨組成員、副局長何澤華「死緩」。（圖／翻攝網易）

其中，江西省政協前黨組書記、主席唐一軍，因涉嫌嚴重違法違紀，政協第十四屆全國委員會第十八次主席會議4月29日在北京召開，會議審議已通過撤銷唐一軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請全國政協十四屆常委會第七次會議追認。

今共有3名貪官確定落打，政協第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議「追認」關於撤銷石磊、唐一軍第十四屆全國政協委員資格的決定。會議通過關於免去茍仲文第十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務，撤銷其委員資格的決定。

會議通過關於接受張曉明辭去第十四屆全國政協常委、委員的決定，關於接受王填辭去第十四屆全國政協委員的決定。經表決，會議決定增補馬曉偉、易會滿、曹軍為第十四屆全國政協委員。

這一波反腐行動，70歲「菸草」大老虎，大陸國家煙草專賣局前黨組成員、副局長何澤華因受賄罪，一審被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，其死刑緩期執2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。以利用影響力受賄罪判處有期徒刑4年，並處罰金人民幣30萬元，決定執行死刑，緩期二年執行。