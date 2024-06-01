剪刀插進公園溜滑梯！兇手竟是韓16歲屁孩　被逮還辯：好玩啊

▲2名16歲少年凌晨將剪刀插進溜滑梯內。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

南韓京畿道華城市一個公園被發現有人惡意將剪刀插進溜滑梯內，疑似企圖讓到此玩耍的兒童受傷。警方接獲路人舉報後，隔日就成功逮捕嫌犯。然而嫌犯竟是一名16歲少年，另外還有一名同齡友人涉案。而少年被逮後卻聲稱，「一切都只是為了好玩。」

根據《韓聯社》報導，韓國京畿道華城同坦警察署表示，針對在公園溜滑梯插上剪刀一案，已依特殊財務毀損嫌疑將一名16歲少年立案調查。

該名少年5月31日凌晨3時至3時半，與另一名同齡朋友一起到華城市松山洞的一個兒童公園。兩人隨後使用打火機加熱公園內圓筒形滑梯靠近出口處的地方，使塑膠變軟後，拿出事先準備的廚房剪刀，直接從滑梯外往內部插。兩人此舉除了造成滑梯損壞，如果有兒童不知情，從上方滑下，很有可能就會遭到剪刀划傷。

警方於3日晚間7時40分接到路人報警後，隨即展開調查，並透過監視器畫面，鎖定該名少年，同時追查他的行蹤，並在1日上午成功將其逮捕。

儘管從犯案到通報之間，間隔了約16小時，但幸好並無兒童受傷。少年被逮後坦承犯行，聲稱只是「惡作劇」，一切都是為了好玩。

警方隨後也鎖定了另一名涉案的16歲少年，由於該名少年目前不在事發城市，預計2日才能前往警局說明案情。

警方指出，由於2人年滿16歲，已超過刑法規定的14歲門檻，因此可對其實施刑罰。