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「狂殺49女」屍體餵豬吃！加拿大連環殺人魔判關終身　獄中遇襲亡

▲▼加拿大惡名昭彰的連環殺人魔皮克頓（Robert “Willie” Pickton）謀害數十名女性，5月19日遭獄友攻擊，傷重不治。（圖／路透）

▲ 皮克頓謀害數十名女性，還以此向他人炫耀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大惡名昭彰的連環殺人魔皮克頓（Robert “Willie” Pickton）謀害49名女性，將她們帶到養豬場勒斃後把屍體拿來餵豬，手法變態又兇殘，2007年判處終身監禁，不過19日遭獄友襲擊後不治身亡。

綜合《美聯社》等外媒，現年74歲的皮克頓在溫哥華附近擁有一座養豬場，成為他主要作案地點，1980年代至2000年年代初期在此勒斃多名女性，還將屍體餵給豬吃。衛生官員一度向附近居民發出肉品污染警告，擔心向皮克頓購買的豬肉中可能摻有人肉。

▲▼加拿大惡名昭彰的連環殺人魔皮克頓（Robert “Willie” Pickton）謀害數十名女性，5月19日遭獄友攻擊，傷重不治。（圖／路透）

▲ 加拿大警方當時整理疑似遭皮克頓毒手的女性名單。（圖／路透）

警方22年前開始耗費數年調查數十名失蹤的婦女、性工作者和吸毒者，在養豬場內發現33名女性遺骸或DNA。皮克頓還曾向一名喬裝的員警吹噓，他一共殺害49名女子，並向證人貝爾伍德（Andrew Bellwood）說出他是如何作案。

皮克頓被控謀殺26名女性，2007年被判6項二級謀殺罪名成立，判處終身監禁，至少需服刑25年，最快至2032年才可假釋。但加拿大懲教署（CSC）5月31日聲明宣布，關押於魁北克省監獄的皮克頓19日遭另一名獄囚襲擊受傷，在醫院宣告死亡，攻擊他的51歲囚犯已經被捕。

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