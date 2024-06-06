澳洲青少年「鎖定亞洲面孔與女性」攻擊　台網紅艾庭成受害者

▲台網美艾庭在澳洲被青少年隨機攻擊。（圖／翻攝awu777）



文／中央社

台灣網紅艾庭赴澳洲旅遊遭當地青少年歧視及毆打，駐布里斯本辦事處通報警方並提供協助，呼籲民眾提高警覺。近年澳洲青少年傷人事件頻傳，部分鎖定亞洲面孔或女性，韓國、台灣及華人留學圈常可見相互提醒「遠離澳洲青少年」。

網紅艾庭今年5月與友人赴布里斯本（Brisbane）旅遊，遭當地青少年歧視語言攻擊和毆打。駐布里斯本辦事處表示，駐處與受攻擊民眾取得聯繫，表達關懷與慰問之意，未來可提供當地律師資訊及相關必要協助，也提醒台灣民眾若遭遇困難或急需急難救助時，可撥打駐處24小時緊急聯絡電話0437921436。

事實上，近年也傳出其他澳洲青少年傷人事件，部分傷人事件甚至鎖定亞洲面孔、女性。去年11月，2名來自墨爾本23歲及32歲韓裔女性於晚間走在雪梨市政廳前，遭一群青少年尾隨，當時她們拿起手機錄影蒐證，但其中1人隨後遭青少年毆打，最後手機也遭搶。

澳洲警方之後透過追蹤遭搶手機逮到傷人的青少年，這起駭人隨機毆打事件影片也在網路瘋傳，韓國、台灣及華人留學圈更是常見相互提醒，「遠離澳洲青少年」。

澳洲地方政府近年也開始注意青少年犯罪問題。布里斯本市政府過去一年在犯罪熱點增加240台監視器，以打擊青少年犯罪。

雪梨台灣留學生李旻庭向中央社分享被澳洲青少年怒罵經歷，他曾在墨爾本的夜店突然被對方謾罵Fuck you Chink（Chink為對華人的歧視語言）等種族歧視語言，「即使我當時馬上遠離，還是被他尾隨、比中指」。

他也曾在搭乘雪梨輕軌時，突然被車廂內的一群澳洲青少年包圍，即使他立刻下車，這群青少年依舊對著他用力敲打車窗玻璃。

李旻庭認為，任何國家都可能有青少年犯罪，他相信這是少數偶發事件，然而在澳洲的青少年傷人事件中，亞洲人與女性可能較容易成為目標。