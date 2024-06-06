台中也出手了！盧秀燕證實「透過管道聯繫輝達」　3點吸引黃仁勳

▲台中市長盧秀燕今日受訪證實，中市府有向輝達聯繫。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台參加COMPUTEX，引發旋風，他也透露有意要加碼投資台灣，預計要設置第二座AI超級電腦中心、總部等，消息曝光後讓各縣市努力招商。台中市長盧秀燕近兩日發文，賣力向黃仁勳招手，今日受訪再證實，中市府已經透過管道向輝達表達歡迎之意，舉例美光、台積電都在台中，也再提及逢甲夜市。

盧秀燕說，台中地理位置適中、人才豐沛且氣候良好，是最適合設廠或設公司的地方，包括全台最大的外商公司「美光科技」已在台中設廠。另外，台積電除原來在台中一期已設三座晶圓廠，現在也要加碼二期設置四座晶圓廠。

盧秀燕表示，從全台最大企業台積電到最大外商美光都落腳台中，可見台中是企業設立公司或設廠的首選，美光與台積電就是證明，再加上台中有全國規模最大的夜市「逢甲夜市商圈」，大家都很喜歡。

盧秀燕昨晚發文則表示，黃仁勳執行長開出第一個條件是要有「夜市」，一聽就知道「台中一定是首選」，我們水湳經貿園區隔壁就是國際知名的「逢甲夜市」，逢甲一出，誰與爭鋒！

▲NVIDIA執行長黃仁勳近日在台引起旋風。（圖／記者林敬旻攝）



先前黃仁勳進行主題演講，盧秀燕當下也發文表示：「台灣人的智慧與實力，是AI產業最值得投資的地方，台灣人用最大的熱情歡迎黃仁勳返鄉，也迫不及待迎接AI產業的到來。利用假日的時間，收看黃仁勳執行長的演講，關注AI產業的趨勢脈動，從科技視角開拓新的世界觀，未來台中會致力與中央攜手合作，努力為台灣的新興產業開創新局。」

▲盧秀燕先前在臉書發文，關注黃仁勳演講內容。（圖／翻攝Facebook／盧秀燕）