台中10大車禍熱點曝！這路口「4車道擠進1匝道」　去年撞了98次

▲台中市今年第一季10大易肇事路口出爐。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市今年第一季10大肇事路口出爐，包含過往多次上榜的台灣大道與文心路口、環中路與市政路口等要道又再次上榜。警方昨日找來交通專家艾嘉銘分析「環中路與市政路口」，認為若駕駛人要從市政路左轉上台74線，總計4車道都能使用，但台74線匝道僅有1車道，因此造成車流交織搶道。對此，市府已經做出調整。

台中市警察局交通警察大隊指出，今年第一季10大肇事路口依序為「台灣大道與文心路口」、「文心路與崇德路口」、「環中路與中清聯絡道口」、「三民路與崇德路口」、「中清路與五權路口」、「台灣大道與惠中路口」、「台灣大道與惠來路口」、「環中路與市政路口」、「文心路與中清路口」及「惠中路與市政北七路口」。

▲▼警方昨日找來專家艾嘉銘分析路口問題，該路口上月底才發生嚴重碰撞。（圖／記者許權毅翻攝）



市交大昨日找來逢甲大學運輸科技管理學系教授艾嘉銘、相關局處、地方里長，針對肇事量排名第8、去年肇事量計98件的環中路與市政路口進行會勘分析。據警方資料分析，該路口肇事主因以其他不當駕車行為(自摔、稍微偏駛) 、未保持行車安全距離及間距、闖紅燈直行較多。

艾嘉銘分析，路口易產生交通衝突而發生交通事故主要原因，是市政路左轉環中路有4個車道都可以左轉上台74線，而上台74線匝道只有1線匝道，容易導致4股車流交織搶道，而產生側撞，其次為台74線東、西二側下匝道路口不易淨空或車輛搶快通過路口而發生交通事故。

▲該路口台74線匝道3日也發生自撞車禍 。（圖／記者許權毅翻攝）



此外，《ETtoday新聞雲》根據該路口過往車禍肇事經過發現，不只一次因慢車道要進入快車道時，與台74線匝道專用左轉道車流交織，駕駛人變換車道佔用左轉專用道，路口設計讓用路人無法理解，車禍頻傳。

艾嘉銘提出，路口改善有3面向，標誌標線部分，在路口市政路上游處再增設一組轉向指示標字，提醒駕駛人行駛進入正確車道；其次，環境與視距，修剪降低槽化島及分隔島樹叢，提升市政路與環中路轉向車流視距。

第三，號誌時制，台74線五權西路下市政路匝道的車流，以及西屯方向下市政路匝道的車流，均延長其清道時間的全紅秒數各1秒，以有效淨空路口，並可降低下匝道車流與市政路進入環中路口車流因搶快而發生的交通事故。

交通局與警察局則表示，已經在5月時研議分流，將市政路上游設置圖形化指示標誌及近環中路停止線前劃設轉向指示標字1組，將4道左轉車道區分為3股車行流向，最內線車道，左轉進入橋下快車道；內二及外二車道左轉進入台74線，最外線車道左轉往環中路慢車道。