等不到中捷事故調查報告「無法賠償」　運安會：最晚6月底出爐

▲運安會對中捷事故最終調查報告最晚今年6月出爐，圖為去年5月中捷遭吊臂砸中意外。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

中捷去年5月10日遭路線旁建商塔式起重機吊臂掉落擊中，釀1死15傷，立委質疑事故已滿1年，原定5月底調查報告出爐，迄今尚未出來，台中市府無法進行行政處分和賠償。運安會主委林信得表示，調查報告最晚6月底會出爐。

去年5月10日一列台中捷運由北屯總站開往高鐵台中站列車，由兩節車廂組成，約12時27分行經豐樂公園站至大慶站間，撞及侵入路線之塔式起重機吊臂，該起事故造成1人死亡，15人受傷。

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黃健豪表示，去年5月發生的中捷事故至今已滿1年，運安會先前表示調查報告5月底一定會出爐，但至今報告還沒出來，台中市政府無法進行行政處分及賠償事宜。

林信得指出，目前仍在等被調查單位陳述意見，包括台中市政府、捷運局及私人公司等，最後送進來的期限是6月14日，因此調查報告最晚6月底一定會出來。

運安會指出，運安會已於去年11月發布該案事實資料報告，調查報告草案於今年5月3日及20日經委員會議初審及複審通過，相關被調查單位將於6月14日至運安會陳述意見，並經委員會議討論是否修正報告內容後，即發布最終調查報告。