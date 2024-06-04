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社會 社會焦點 保障人權

勇消求救音檔外流　竹市消防局長：不可能聽到Mayday卻無動作

▲▼新竹市消防局長李世恭今（4）日在議會答詢。（圖／翻攝自新竹市議會YOUTUBE）

▲新竹市消防局長李世恭今（4）日在議會答詢。（圖／翻攝自新竹市議會YOUTUBE）

記者許郭玗潔／新竹報導

新竹市「晴空匯大火」造成勇消李詠真、周立鑫不幸殉職，新竹市議員楊玲宜指出，她收到錄音檔，內容清楚錄下2名勇消呼救5次，且都清楚報出姓名、地點，卻仍錯過救援時間身亡。對此，新竹市消防局長李世恭今（4）日在議會答詢時強調，當時外面有百來位的消防同仁，不可能聽到這樣的MAYDAY聲音，卻不做任何的動作。

今天新竹市議會進行議會質詢，李世恭針對「晴空匯大火」答詢表示，內政部已依消防法啟動災害事故調查會，和消防署、委員、基層消防代表、機電等專家學者在今天早上到現場，由內政部次長率隊勘察。消防局也依法規製作內部調查報告書，至少有50頁以上，按規定本局人員不得洩漏內容，包含大家所關心的時序、10、20多頁的錄音檔，以及相關物證、事證和現場百來位的人證，都在調查當中。

李世恭說，目前調查人證部分，包括各別調查外面10位手拿無線電的人員，都表示第一次收到這樣的MAYDAY訊號，但訊號非常微弱，且沒有講明哪位同仁、受困位置，這些都在調查資料中，並希望按規範不能外傳，待整個調查結束，會將報告書提供檢方作後續偵辦。

李世恭強調，「消防人員連市民都救了，不可能說外面百來位的消防同仁，聽到這樣的MAYDAY聲音，我們不做任何的動作。」至於管制面板上為何沒有罹難同仁資訊，還在釐清中。

最後對於消防員壓力創傷症候群的應對措施，李世恭表示，有編列在人事處經費36萬，並委託相關單位，目前先向有需要的消防同仁宣導相關管道，像諮商電話或處所，如果諮詢後發現人員有緊急危難狀況，還會做進一步處置，不過這兩年是沒有相關狀況。而事件發生之後，有緊急連絡相關管道，從5/30下午到6/2每天上午舉辦4場次諮商，讓有意願的同仁參與，總參與40人次。

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