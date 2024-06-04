女議員偷吃律師！夫驚見「同床半裸腿跨身上」　她辯生理期沒亂來

▲新竹縣一名女性前議員因外遇偷吃挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者許郭玗潔／新竹報導

新竹縣一名前任女議員遭丈夫提告，控訴她偷吃合作的律師，他回家時撞見兩人同床共枕，律師下半身近乎全裸，將腿橫跨在女議員身上，怒對兩人求償2百萬。新竹地院審理，判定女議員和律師侵害配偶權，要連帶賠償40萬元。

丈夫指控，他和女議員婚後育有一女，去年朋友告知他妻子和某男子很親近、同進同出，經他質問後，妻子說該男是幫她做法律諮詢的合作律師，只是事業上的夥伴，叫他不要多想，還因覺得不被信任而辱罵他。

丈夫說，他原本相信是誤會，但妻子卻於去年、今年多次提出離婚，要求他給付夫妻財產，而他今年2月中旬又發現律師開車和妻子、女兒及律師的兒子一同出遊，律師還直接當面表示他正和妻子交往，叫他趕快簽字離婚，讓他聽了相當痛心。

丈夫指出，今年2月22日他早上臨時回家幫女兒拿物品時，發現妻子和律師在臥室同床共枕，當時律師幾乎下半身全裸，把腿跨在妻子身上，律師看到他突然出現，才趕快用棉被蓋住下半身，他認為兩人不只一次侵害配偶權，對他們提告求償2百萬。

全案審理時，律師辯稱人夫家中有裝監視器，如果他真的常進出他家，人夫應該可以提出監視器證明，他絕對沒和女議員交往，反而是人夫一直表示他支持多元成家，希望他照顧女議員並彼此祝福。人夫本身並無傳統婚姻忠誠之想法，當年就是他不顧女議員已婚，介入她的婚姻。

律師說，他在2月21日已著手協助女議員釐清離婚相關證據，因當時人夫已帶女兒搬離住所，他前去幫女議員搬東西並整理資料，當晚女議員因生理期先上床休息，請他將書狀完成再叫醒她，而後他見女議員在床上熟睡，同時想到人夫的叮嚀「她心臟不好要讓她多休息」，所以不捨叫醒她。他原本在沙發休息，可能是佔了女議員養的貓的位置，被貓不斷攻擊，他又看到床上有3條棉被，一時鬼迷心竅，用其中一條棉被作阻隔，自己睡在另一邊，因睡前小便滴到褲管，才將褲子脫掉。

女議員也證稱，「我當天生理期，第一天非常痛，身上衣著完整，且我蓋著自己的被子。我並沒有做出任何踰矩的事情」。

不過法官檢視相關證據，認為律師露出大腿往女議員身邊靠，如同熱戀中情侶或夫妻關係，已逾越一般社交行為分際，審酌人夫博士畢業，年收入約600萬，而妻子當時仍為議員，月薪約7萬元，判她和律師應連帶賠償40萬元。可上訴。