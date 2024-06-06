薪水不敵民間「調查官6年10人跳槽」　運安會：少子化航空業也缺人

▲運安會主委林信得。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國家運輸安全調查委員會肩負陸海空事故調查，不過近來卻傳出有調查官遭星宇航空以三倍薪水挖角，立委質疑，運安會6年內已有10人離職，都是被挖角，目前調查官缺額還有8人，薪水比不上民間，要如何留住人才。運安會主委林信得表示，將多管齊下留住人才。

立委林俊憲表示，近期有一名有機師執照的運安會調查官被星宇航空挖角，開出薪水是調查官的三倍，近來也有一名水路調查官也離職去當引水人，薪水更高，現在調查官還缺8人，其中航空調查官缺額約3人，編制總計10人，至少要有1位開過飛機，目前剩下7個，且運安會最近6年共離職10人，今年就離職3個，通通都是被挖角。

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根據統計，運安會聘用人員員額總共71人，目前缺額還有8個，其中航空調查組缺3人，運輸工程組缺額3人，鐵道調查組也缺1人，公路調查組也約1人。

林俊憲表示，歐洲運安會會跟學術界合作，培養調查人才，建議運安會也可參考仿造與學術界合作培養調查官，並檢討薪資待遇跟民間競爭。

運安會主委林信得則表示，目前航空調查組調查官仍有3人具有機師執照，航空公司目前也缺人，跟大環境少子化有關，目前加強學校參訪等，多管齊下招攬和留住人才。