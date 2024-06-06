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雷雨帶將殺到「台南－屏東」！　專家示警：留意瞬間大雨、強陣風

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲雷雨帶將殺到台南至屏東。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

受到華南雲雨區東移影響，今（6）日全台有雨，且至端午假期，未來一週天氣不穩定。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早也發文示警，台灣海峽南部的雷雨帶，即將抵達「台南－屏東」，稍後將陸續出現一陣雷雨，提醒民眾要留意瞬間大雨與強陣風。

台灣颱風論壇｜天氣特急發文表示，「南部一波雷陣雨，台灣海峽南部的雷雨帶即將抵達『台南～屏東』」。這兩天台灣周邊水氣豐沛，三不五時會有雲雨帶移入陸地，天氣相當不穩定，外出記得攜帶雨具。

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▲▼雷達回波圖。（圖／氣象署）

▲雷達回波圖。（圖／氣象署）

根據氣象署預報，今日華南雲雨區持續影響，加上廣東海面的低壓帶較接近台灣，環境條件更有利於降雨，南部地區及中部山區有短暫陣雨或雷雨，且午後雨勢增加，有局部大雨發生的機率，其他地區雲多，整日降雨機率也偏高。

溫度方面，今日則和昨天類似，清晨各地低溫普遍為22至24度，感受稍有涼意，而高溫在北部為25、26度，其他地區為28至30度，白天雨停的空檔感受舒適溫暖。

氣象署指出，週五、週六（7日、8日）環境逐漸轉為偏南風，氣溫回升；水氣偏多，迎風面的南部及東南部整天不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，沒下雨時感受較悶熱。

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