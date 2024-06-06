基隆坍塌處「3個月大雨特報41次」　立委要求納特別巡查門檻

▲基隆潮境公園日前山崩。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台2線基隆潮境公園入口處3日下午發生大規模走山，立委質疑該處總體檢結果及格，但今年不到半年落石就通報19件，比前兩年加總15件還多，已是徵兆，但卻未達特別巡查門檻，基隆4月到6月等三個月內大雨特報就高達41次，要求將大雨特報次數等納檢討特別巡檢門檻。

立委林俊憲則指出，台2線等C級以上邊坡去年做過總體檢，結果都及格，但今年落石次數非常多，是一個徵兆，今年迄今不到半年落石通報已有19件，去年才4件，前年11件，今年不到半年落石數量比前兩年還要多，基隆台2線坍方最可怕，毫無徵兆，檢查也及格，也符合3小時累積雨量120毫米等不需要特別巡查門檻，未達特別巡查門檻卻坍下來，這情況最危險，特別門檻應該要調整。

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林俊憲表示，基隆今年4月到6月就發生41次大雨特報，又發生地震，對照巡查門檻卻不需要特別巡查，未來應該要檢討，有連續大雨、達到多少次大雨特報，應檢討納入特別巡查，若不是這次邊坡塌下來，體檢記錄還會列為安全的。

交通部政務次長陳彥伯表示，特別巡查門檻是否調整，要請公路局檢討，但這次事件有很大因素為地質問題沒有考慮進去，這將是未來要檢討的。

公路局長陳文瑞表示，未來一個月內將「山崩與地滑地質敏感區」圖資，辦理套疊台2線臨海C級邊坡，針對位於敏感區的C級邊坡先檢測，後續有些要更深入地質調查和踏勘，有後續期程規劃，C級透過巡查檢測，若有疑慮會升級，也會有無人機巡查，這次包括監測和分級也會一併通案檢討。