強對流正在發展移入！大雨襲3地　下波鋒面亂端午

▲未來一周天氣不穩定容易有降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣不穩定，目前海峽有強對流正在發展且移入中，中部、南部和澎湖未來幾小時有較大雨勢；周日後有另一波鋒面系統靠近，且轉西南風環境，中南部降雨更持續，且會一直持續到端午連假後。

中央氣象署科長林伯東表示，近一周台灣附近天氣環境偏向不穩定，容易有鋒面低壓帶，水氣多，各地天氣偏向多雨。

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林伯東指出，今天台灣附近雲層比較多，海峽上有強對流正在發展中，慢慢往台灣地區靠近，有些地方正在下雨，上午北部有零星降雨，海峽靠近澎湖、中南部附近，有降強對流正在發展和移入當中，澎湖和中南部未來幾個小時會有較大雨勢。

林伯東進一步說明，今天全台各地容易有降雨，尤其中南部山區和東南部，可能有局部較大雨勢，或大雨發生機會，晚上台灣附近環境不穩定，受東南風影響，東南部持續有較大雨勢，今晚開始要留意降雨。

▲未來一周天氣重點。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣概況，林伯東表示，明天風向偏南風且持續到周末8日、9日，9日周日之後另一波鋒面系統靠近，台灣附近轉為西南風環境，中南部降雨更持續，且會一直持續到端午連假後。

林伯東指出，中南部未來一周有不定時降雨，容易會有大雨機會，午後山區雨勢再加強些，北部、宜蘭整體降雨比中南部少，但仍容易有局部較大雨勢，特別是午後，花東降雨零星，大致以午後降雨為主，未來一周溫暖偏熱，降雨時感受比較舒適。