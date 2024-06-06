和美罕見地震！氣象署：目前無異常　與彰化斷層關聯還要分析

▲昨晚21:20彰化縣和美鎮規模3.7「極淺層地震」。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

彰化縣和美鎮5日晚間9點20分罕見發生規模3.7極淺層地震，深度21.9公里，當地居民憂心與彰化斷層有關，中央氣象署表示，彰化斷層為盲斷層，判斷關聯性需要更多資料分析探討，昨日該起地震該處過去曾發生零星地震，有時會發生，規模都在4以下，目前還沒有異常狀況發生。

中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，昨晚9點20分彰化縣和美鎮發生規模3.7有感地震，深度21.9公里，為淺層地震，附近民眾有感，地震震度分布彰化市2級，台中霧峰2級，其他1級，地震本身為小區域有感地震，影響範圍比較小，台灣位於板塊交界帶，整個板塊擠壓碰撞過程，造成南北方向破裂或斷層，這次發生台灣西側，地震屬於淺層且本身屬於逆斷層型態所發生地震。

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廖哲緯指出，彰化斷層本身沒有破出地表，外界關心這次地震是否跟彰化斷層有關、是否彰化斷層引發，過去地質研究還有很多位置地方沒有出露地表，算是盲斷層，要判斷關聯性，還需要更多資料分析探討。

廖哲緯表示，從過去資料來看，昨天發生規模3.7地震處過去也發生過零星地震，有時會發生，台灣屬於板塊擠壓碰撞帶，地質環境破碎，就會藉由地震釋放應力，過去規模都在4以下，沒有超過4，整個破裂型態比較小，達到應力限度就會錯動和能量釋放，目前還沒有異常情況發生。

此外，0403餘震迄今上午10時加上主震已有1508起，氣象署表示，餘震有趨緩趨勢，呼籲民眾，台灣屬於地震活動密集，要注意地震威脅防範。