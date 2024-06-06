花蓮夏戀嘉年華7／3開唱！獨立天團打頭陣　開幕夜高空煙火秀

▲▼花蓮夏戀嘉年華演唱會邀請宇宙人、理想混蛋、麋先生、康士坦的變化球等打頭陣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

東台灣規模最大音樂盛會「2024花蓮夏戀嘉年華」演唱會宣布起跑，今年將從7月3日至7日、一連5天在花蓮市東大門廣場開唱！花蓮縣政府公布第一波卡司，活動前兩天（7／3~7／4）由獨立樂團打頭陣，邀請宇宙人、理想混蛋、麋先生、康士坦的變化球等金音獎、金曲獎等級天團壓軸演出，開幕日搭配超高空國際煙火秀，請「聽團仔」趕快揪團下訂往花蓮的車票及住宿，準備夏戀5天High翻天！

「收錄亞洲最美好的聲音、盡在花蓮夏戀嘉年華」每年都令人引頸期盼，台灣指標頂尖大型戶外音樂活動「花蓮夏戀嘉年華」演唱會，從去(112)年起新增「獨立音樂」演出形式大受好評，吸引大批年輕歌迷到花蓮聽歌並觀光，也讓花蓮縣政府決定延續聽團熱潮，7月3日及4日擺出華麗陣容，除了網羅台北小巨蛋、北流專場一票難求的宇宙人、理想混蛋、麋先生、康士坦的變化球等團體演出外，更邀請到芒果醬Mangojump、冰球樂團icyball、南西肯恩、好樂團、粗大BAND、固定客，共10組音樂祭夯團演出，要讓樂迷一次聽過癮。

為了發掘花蓮潛力新秀，縣府持續舉辦「2024洄瀾新秀爭霸讚」，從徵選活動脫穎而出的在地樂團，也將登上將夏戀嘉年華的巨星舞台舞台，向世界發聲。縣府預告，下一波將揭露7月5日及7日到夏戀表演的更多天王天后天團，請大家趕快預訂好到花蓮的車票、住宿及行程，巨星卡司讓大家到花蓮連住5天也絕對值得，更能為今年夏季留下美好回憶。

花蓮暑假期間熱鬧不斷，除了「2024花蓮夏戀嘉年華」演唱會活動，7月3日至8月11日在壽豐鯉魚潭「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，有紅面鴨、部落守護貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝在鯉魚潭面上展出，每晚更有大小朋友都喜愛的精彩劇團表演，還有場次限定的星空煙火秀、無人機秀，歡迎親子闔家利用暑假期間到訪。

今年暑假到花蓮更可以享受縣府「永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，即日起至11月30日，國內自由行遊客只要於花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3 煥新版，更將從6月到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票！另外交通部觀光署自由行補助於平日(週一至週四)入住花蓮合法旅宿，每房每晚最多折抵1,000元，假日(週五至週日)最多折抵500元，歡迎自由行旅客趕緊手刀下訂享優惠！

旅行社方面，帶團至花蓮住宿及安排任3項永續旅遊點即可向縣府申請帶團獎勵金，每團可最多申請3晚獎勵金，國內20人以上團體6月至9月底每晚獎勵1萬5000元；10月至11月底前每晚1萬元。另外寵物旅遊每團至少15人及5組寵物，每晚最高獎勵15,000元，身心障礙人士達3人以上之團體每晚最高獎勵9,000元，外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵1萬2000元。

此外花蓮縣政府也爭取到交通部觀光署的團遊補助，6月1日起觀光署針對20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高新臺幣2萬元。花蓮縣政府邀請全國民眾提早規劃暑期到花蓮的住宿及交通票，一同熱情搖滾嗨翻東海岸，感受充滿活力且依然美好的花蓮頻率。

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