南台科大演唱會「爭議藝人列名」　畢業生質疑：為何要買票？

▲南台科大學生會主辦的「花花世界．綻放」共有兩場演唱會，今年也與多校聯合舉辦，更重金聘請到天團玖壹壹等24組藝人，堪稱南台灣校園最大音樂演唱會。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市永康區南台科技大學，每年都會舉辦校園演唱會，最近有學生在網路爆料，指演唱會請來藝人表演，不僅演出名單有爭議，且畢業生自己的演唱會，居然還要花錢買門票才可以觀看，實在太不合理，引起同學熱議。主辦的學生會指出，活動都是學生自己辦，所以經費都需要自己準備，要求支付費用在所難免。

▲南台科大學生PO文對校園演唱會要收費及藝人名單爭議引發熱議（圖／翻攝自Dcard，下同）

南台科大學生會主辦的「花花世界．綻放」演唱會共有兩場，今年也與多校聯合舉辦，更重金聘請到天團玖壹壹、樂團怕胖團、TRASH、芒果醬、歌手曾沛慈、陳芳語、陳勢安、呂思緯、蕭秉治、謝和弦、吳卓源、婁峻碩等人，兩天活動共邀請24組藝人，堪稱南台灣校園最大音樂演唱會。

但有學生在Dcard發文質疑「怎麼會請到近期有爭議的藝人，邀請名單是否為內定」，此文也引來不少學生熱議，但大多的學生均表示，這是他們個人行為，不過在音樂上確實有一定的實力，看演唱會是聽他們唱歌，不是看們的私人生活。也有學生對演唱會要買門票感到不認同。

主辦活動的學生會則表示，邀請名單都是依照當初開的表單進行邀請，不過最後也要看藝人的檔期是否可以演出。另外，對於學生質詢「早鳥票」就要800會不會太貴？、屬於畢業生自己的演唱會還要付錢觀看？學生會表示，因為這場活動都是學生自己辦，所以經費都需要自己準備，需要費用難免的，不過都有給畢業生應當的優惠，是有做出級距差別。

據了解，南台科大的學生，有的認為如果畢業生都要自付錢買票，那這樣願意看的興趣就會大大降低。也有學生認為沒關係，只要演唱會演出感受是好的、硬體設備是OK的，那花多錢也沒關係。