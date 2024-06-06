阿富汗塔利班公開鞭刑60多人！　聯合國譴責

▲阿富汗婦女須穿著幾乎覆蓋全身的罩袍，才能被允許外出。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗塔利班最高法院4日證實在北部薩爾普勒省（Sari Pul）對63人公開執行鞭刑，其中包括14名婦女，罪名為竊盜、不道德關係、肛交等，這些人在體育館受刑。對此，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）5日重申對體罰的譴責，促請尊重國際人權義務。

美聯社報導，塔利班除了4日的集體鞭刑，根據最高法院另一份聲明，潘傑希爾省（Panjsher）一對觸犯通姦罪且企圖離家出走的男女5日遭鞭刑。

儘管塔利班承諾會施行更溫和的統治，但在2021年掌權之後，便在公開場合進行嚴厲懲罰，包括處決、鞭打與石刑。就在今年，塔利班公開處決一名犯下謀殺罪名的男子，數千人在體育館觀看行刑過程，由死者家屬朝罪犯連開5槍。