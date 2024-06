阿富汗塔利班公開鞭刑60多人！　聯合國譴責

▲阿富汗婦女須穿著幾乎覆蓋全身的罩袍,才能被允許外出。(圖/達志影像)

記者詹雅婷/綜合報導

阿富汗塔利班最高法院4日證實在北部薩爾普勒省(Sari Pul)對63人公開執行鞭刑,其中包括14名婦女,罪名為竊盜、不道德關係、肛交等,這些人在體育館受刑。對此,聯合國駐阿富汗援助團(UNAMA)5日重申對體罰的譴責,促請尊重國際人權義務。

美聯社報導,塔利班除了4日的集體鞭刑,根據最高法院另一份聲明,潘傑希爾省(Panjsher)一對觸犯通姦罪且企圖離家出走的男女5日遭鞭刑。

儘管塔利班承諾會施行更溫和的統治,但在2021年掌權之後,便在公開場合進行嚴厲懲罰,包括處決、鞭打與石刑。就在今年,塔利班公開處決一名犯下謀殺罪名的男子,數千人在體育館觀看行刑過程,由死者家屬朝罪犯連開5槍。

63 people were publicly lashed in Saripul yesterday by Afghanistan's de facto authorities. UNAMA reiterates its condemnation of corporal punishment and calls for respect for international human rights obligations. pic.twitter.com/kBeT18UJZd