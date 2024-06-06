快訊／勒斃馬國女大生！工程師一審無期　二審哭求輕判被駁回

▲陳柏諺勒斃馬國女大生後，二審改口坦承，哭求輕判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

土木工程師陳柏諺，2022年10月間找上在IG上認識6個月的馬國蔡姓女大生，最後在女方租屋處中，掐死女子。陳男一審遭判處無期徒刑，案件上訴二審後，他改口坦承全部犯行，並哭求法院輕判。全案於6日宣判，高院駁回其上訴，維持一審無期徒刑。

據了解，陳男家中經營營造業，家境優渥。而他在案發前半年透過IG認識蔡女，陳男逐漸動心。而檢方起訴指出，陳男在案發前一個月就以手機搜尋「殺女友為度她成佛」、「為什麼能殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂…號稱信佛卻專殺身邊人」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等文字。檢方認為他此時已經萌生殺人犯意，之後才計畫對女子動手。

陳男在認識蔡女滿半年後，約出女方共進晚餐，之後陳男就多次進出蔡女位在臺北市士林區大東路租屋處。2人關係變深後一個禮拜，蔡女向陳男表示，希望自創一個品牌；陳男允諾協助，隨即以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為「贊助金」。

但陳男隔日就反悔，向蔡女索討這筆金錢，2人發生口角，陳男激動之下，以右手用力掐扼蔡女頸部，左手拿起床邊擺放的粉色玩偶遮掩蔡女臉部，最後將蔡女掐死。陳男眼見蔡女已經斷氣，便以棉被鋪蓋蔡女屍體，並將蔡女的IPhone手機帶走。

案發後陳男回到自己位在鶯歌的租屋處，打電話、傳簡訊告知家人自己想尋短，家人趕緊報警。警方尋到陳男住處，發現他疑似吞藥，將他叫醒後，他隨即脫口說出「我殺人了」，並說出死者身分、住處，「掐死了」、「她已經死透了，我不敢自殺而已」。

轄區士林分局隨即前往察看，發現死者屍體，全案爆發。陳男遭羈押並被提起公訴，案件進入法院審理程序。一審法院審理時陳男卻矢口否認殺人，辯稱自己是「謀為同死之加工自殺罪」。一審法院不採信，重判無期徒刑。案件上訴第二審。

高等法院今年3月間首度開庭審理，陳男又當庭改口，坦承所有犯行，僅針對量刑部分上訴；而法官當庭詢問陳男覺得要判多重時，陳男當庭哭求輕判有期徒刑15年。全案經3次開庭審理後，6日做出二審判決。