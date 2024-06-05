新竹老牌「福源花生醬」二代炒股　「沒賺還虧」判1年定讞

▲福源花生醬第二代炒股，最高法院判刑1年定讞。此為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹老牌「福源花生醬」第二代曾廷海，2014、2015年間利用人頭戶，在54個交易日內炒作上市公司麗正半導體的股票，總計他一個人就炒作了該支股票28％交易量。一審將他判刑3年4月，二審認為他炒作並無獲利還虧損31萬餘元，因此改判刑1年。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

「福源花生醬」創辦人曾和昌過世後，他的兩個兒子曾廷海、曾俊強，為了經營權問題大打出手，雙雙遭到起訴，還鬧上新聞版面。目前福源花生醬由弟弟曾俊強經營，而曾廷海則自立門戶「海福源」，另外姐姐也以「新福源」的名義，販售花生醬。

而本案判決指出，曾廷海自2014年12月27日起至2015年3月24日，共54個交易日期間，在福源公司內，以他本人與不知情親友的證券帳戶，指示不知情證券商營業員下單，連續高價買入或低價賣出麗正公司股票，共計有24個交易日影響麗正公司股價達5檔以上，並占當盤成交量比重達50％以上者。

另外也35次影響麗正股票盤中成交價上漲5檔至22檔，8次下跌5至15檔，6次影響收盤成交價下跌5檔至14檔，共計49次影響股價。檢方也查出，他連續委託買賣而相對成交，共計4萬8,499仟股，佔操縱股價期間麗正公司股票市場總成交量17萬1,266仟股（零股682股）之28.32％。檢方最後依照「高買低賣證券罪」提起公訴。

法院審理後，一審認定有罪，將他判刑3年4月。案經上訴，高等法院二審審理後，認為他雖然影響股價，但經過他這一波計算後，他反而虧損31萬1,789元，因此高院依照《證券交易法》減刑，將他改判有期徒刑1年。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞，曾廷海必須入監執行。