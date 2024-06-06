3年內害死205人！「喵喵」成新興毒品首惡　平均年齡僅30歲

▲臺灣高等檢察署發布國內毒品情勢分析報告，檢察官趙燕利說明新興毒品喵喵的危害。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署6日發布今年度國內毒品情勢分析報告，其中俗稱「喵喵」的「4-甲基甲基卡西酮」毒品，自2019年起已經成為新興毒品檢出件數首位，更在3年內害死205條人命，平均歲數僅為30歲，提醒各界注意防範。

高檢署6日舉行「113年度上半年國內毒品情勢分析報告」，針對卡西酮類及大麻毒品濫用提出示警及因應對策，並說明戒毒現況及達成三減目標。

高檢署檢察官趙燕利在報告中指出，去年國內各級毒品查緝量計18萬,2691公斤，其中查獲第三級毒品「卡痛」175公噸，為史上之最。今年1至3月已查獲2,444.2公斤。另外司法警察機關查緝大麻重量，前年1,560公斤、株數1萬3,001株，去年查獲重量2,328.5公斤、株數6,692株。顯見國內對大麻需求增加。

另外毒品咖啡包在去年查獲數量為25萬7,899包，較2020年25萬3,652包為多。今年1至3月查獲量已達5萬8,222包，較去年同期增加12.8％。至於愷他命毒品自2022年迄去年8月之查獲量佔各級毒品查獲量第一位，製造愷他命之先驅原料查獲量也逐年上升，顯見毒品市場對愷他命及其先驅原料需求甚高，而愷他命對年輕族群之危害性甚高。

此外，高檢署也針對卡西酮類及大麻毒品濫用提出示警，除了俗稱「喵喵」的Mephedrone「4-甲基甲基卡西酮」毒品造成的年輕族群大量死亡問題以外。國內查獲大麻重量也呈增加趨勢，去年查獲量為2,328.5公斤，較前年查獲量1,560公斤，增加49.2％，顯見國內市場需求甚高。但對照地方檢察署辦理大麻案件偵結施用人數，前年為639人，去年為802人，顯然與上揭查獲量不成比例，足見大麻施用者與傳統毒品施用者具有不同屬性，不易發掘其施用黑數。

高檢署也針對俗稱「彩虹菸」的第三級毒品提出注意，這類α-PiHP(α-?咯烷基苯異己酮)，屬於合成卡西酮類，常見摻入於菸草，因製作簡單、成本低廉，酷炫包裝等特性，吸引年青族群施用。

另外高檢署也特別預警的，是俗稱睡眠煙彈，上頭煙，IG賣家稱神奇菸彈的「依托咪酯Etomidate」有遭濫用情形。高檢署指出，「依托咪酯」醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見於摻入電子菸油中。而先前「依托咪酯」並非列管毒品藥物，但高檢署今年4月間召集會議，建立專案查核機制，遏阻其危害。衛生福利部管制藥品審議委員會也在今年5月開會決議增列為第4級管制藥品。