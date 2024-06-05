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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

法務部長鄭銘謙首度全國檢察長會議　推三大政策盼剛柔並濟

▲▼法務部長鄭銘謙上任後，首度全國檢察長會議，檢察總長邢泰釗。（圖／臺灣高等檢察署提供）

▲法務部長鄭銘謙上任後，首度參加全國檢察長會議。（圖／臺灣高等檢察署提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部長鄭銘謙上任後，5日首度召開全國檢察長會議，會議中他揭示當前檢察業務最重要的三大面向：一、嚴懲犯罪—嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪。二、柔性司法。三、提升檢察效能。盼望能以剛柔並濟的方式，推動檢察機關前進。

本次會議為臺灣高等檢察署召開全國檢察長業務會座談，除由鄭銘謙領銜出席以外，還有最高檢察署檢察總長邢泰釗、法務部政務次長黃世杰、檢察司司長郭永發、保護司司長林嚞慧等人一併出席；另外還有全國各高分檢及地檢檢察長，就檢察業務之現況及發展進行討論及交換意見。

鄭銘謙致詞時提到本次全國檢察長會議，是為建立檢察機關更堅固的團隊默契與前進的方向，揭示當前檢察業務最重要的三大面向：（一）嚴懲犯罪—嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪。（二）柔性司法—建構毒藥癮者全面不漏接之更生保護，完善「一路相伴」核心服務。（三）提升檢察效能—運用有限資源提供檢察機關同仁最大的支持與關懷。

邢泰釗也表示，打擊黑、金、槍、毒、詐等犯罪為檢察機關當前最重要的工作，應全力查緝，並要切實辦理全國綠能貪瀆案件，溯本清源，打擊綠能蟑螂。為維護國家能源政策及廠商與民眾權益，最高檢察署已與警、調、廉規劃查緝專案，請各檢察機關主動加強聯繫執行機關，嚴查速辦並從重量刑。

臺高檢署檢察長張斗輝於會中表示，感謝各檢察機關在黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪的努力與貢獻，臺高檢署也將持續強化各項聯繫平臺功能，邀請各部會進行研議，提升查緝犯罪效能。也請各檢察機關積極結合更保、犯保及各項社會資源，連結所轄地方政府及社會保護資源，提供各項有感之司法保護措施，持續發揮團隊作戰精神，積極做好嚴懲犯罪、發揮柔性司法的重要工作。

▼檢察總長邢泰釗在全國檢察長會議中勉力各檢察長。（圖／臺灣高等檢察署提供）

▲▼法務部長鄭銘謙上任後，首度全國檢察長會議，檢察總長邢泰釗。（圖／臺灣高等檢察署提供）

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