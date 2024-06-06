濫倒廢棄物判1年10月定讞！　屏東「骨力議員」王景山須入監服刑

▲屏東縣詳王景山因濫倒廢棄物遭判刑定讞，將失去議員職位。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍屏東縣議員王景山，自稱「骨力議員」，他因開設堆肥場後濫倒廢棄物，二審遭判刑1年10月，不得緩刑。案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，王景山將發監執行。

王景山自稱「骨力議員」，在2022年6月間獲國民黨提名角逐縣議員連任，但第二個月就因這起《廢棄物清理法》案件遭偵辦，還因此被收押禁見一個多月才獲交保。不過王景山交保後打出悲情牌，除了宣稱堆肥場合法以外，還拜託選民再給他一次機會，他也因此順利連任成功。

而連任成功後的王景山仍然強運，當時屏東地檢署對4名議員提出當選無效之訴，王景山一審勝訴，今年2月間的二審也判他勝訴，讓他保住議員寶座。但強運到此結束，本案判決定讞後，王景山又將失去議員位子。

本案判決指出，王景山與兒子王琮荃及合夥人莊杰龍開設財夯實業公司，經營堆肥廠處理廢棄物。但王男等人自2021年11月起將未經處理過的廚餘廢棄物，運送到屏東縣九如、高樹等郊區，以露天堆置或挖洞掩埋方式棄置廢棄物，總計至2022年1月初被查獲為止，數量高達298車次共1006公噸。案經保七總隊移送屏東地檢署偵辦，檢方對王景山3人提起公訴。

一審將王景山判刑1年4月、緩刑4年，並須支付國庫10萬元。王琮荃、莊男分別遭判刑1年2月、1年3月，也都獲得緩刑4年。但案件上訴二審後，高等法院高雄分院認為3人惡性重大，分別撤銷改判，其中王景山與莊男均遭判刑1年10月，王琮荃判刑1年9月，且都未宣告緩刑。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞，王景山將入獄執行，確定失去議員職位。