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南部5縣市總營收輸北市！首季觀光旅館住房率失衡　學者曝原因

▲台北趣淘漫旅探索雙人客房。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲2024年首季觀光旅館客房收入，台北市突破30億元最高。（示意圖／凱撒飯店連鎖提供）

記者蔡亞樺／台北報導

旅館市場逐漸熱絡，各縣市營收出爐，北市破30億元，大幅超車第2名的高雄市6.4億元，再加台南市、嘉義縣市及屏東縣的總營收也不及北市一半，復甦程度出現失衡。學者分析，國際旅客回流到首都圈，才會外溢到中南部，建議政府多協助地方行銷，鼓勵航空公司開闢新航線或包機。

觀光署統計，今年第首季觀光旅館及一般旅館住客人次，較去年同期增加約35萬人次，平均房價為3135元，較去年同期增加107元、成長3.4%，住用率為46%。

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靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰依據觀光署資料，公布各縣市首季平均房價，南投縣1萬3359元最高，其次為嘉義縣8104元、花蓮縣8303元；最便宜是金馬地區每晚1551元，澎湖縣2125元、嘉義市2544元排第二及第三。

▲▼各縣市觀光旅館第1季平均房價、客房營收。（圖／黃正聰）

▲各縣市觀光旅館第1季平均房價、客房營收。（圖／黃正聰）

營收部分，北市觀光旅館首季客房收入超過30億元，比去年同期24.3億元，成長幅度最高達到26.7％，高雄市6.42億元居次、減少4.3%，宜蘭縣4.52億排第三、成長2.4%。衰退集中在南部，台南市、嘉義縣市及屏東縣的客房收入均減少2成以上。

黃正聰表示，旅宿業今年首季營收比去年同期增加，是國際旅客的貢獻，但國際旅客先回流到首都圈，後續才會外溢到中南部，原因可能與航空公司的航線布局與飛機調度有關，加上國人出國旅遊，以致中南部客源流失。

▲▼配合520總統就職典禮空中操演，桃園機場5月13、15、17日清晨、19日下午、20日上午都將有部分航班異動。（圖／翻攝臉書桃園機場公司）

▲▼桃園機場每日航班相當多。（示意圖／翻攝臉書桃園機場公司）

黃正聰說，政府行銷多注意中南部市場，協助整合地方政府與業者，加強國外宣傳，航空公司出於商業考量航線都在桃園機場，政府可向航空公司遊說並補助在中南部機場的新航線或包機補助等，對區域均衡發展有幫助。

此外，黃正聰表示，今年首季旅館住房率提升，因為外國旅客增加，預估年底恢復到疫情前的水準住房率65％；房價略降，疫情的物價上漲及人力波動趨緩，當解封可以出國時，房價若太高，國人就選擇出國，競爭也會反映在房價。

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