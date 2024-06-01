　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

出國帶一堆用不到！9招終極打包秘訣　1秒「精簡行李」

▲▼打包行李,整理行李。（示意圖／VCG）

▲精簡行李不但能節省托運費，還能少去提重物的負擔。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

廉價航空的出現降低了出國旅遊的成本，也讓更多人能夠踏出國門看看外面的風景。然而部分廉航的便宜機票只提供手提行李或是較少的托運行李額度，此時如何活用行李箱空間，精簡行囊，也成為旅遊中的要點。

行囊打包對許多人來說是一門學問，而如何在旅途中輕裝上陣，卻又不會缺少必需品，是每個旅客都需要面對的問題。《華盛頓郵報》就彙整了9個在整理行李時應該注意的點，不但可以減少移動上的負擔，還能降低行李遺失時的損失。

第1點：請狠心地捨棄「非必需品」。許多旅客常常因為對旅途中可能遇到的種種情況有過多的「假設」，因此帶著一堆東西出門，然而，真正派上用場的卻很少。因此，在收拾行囊前，你需要回顧過去的經驗，從中篩選出絕對必要的物品，最多可以多帶一份備用（包含衣物或是鞋子），並且這些物品必須易於清洗。每次旅途結束也可以將沒有用到的東西列入「錯誤清單」中。

第2點：最好預訂提供洗衣設備的住宿地點，這樣可以大幅減少需要攜帶的衣物數量。即便住宿地點沒有洗衣設施，或是附近沒有自助洗衣店，只要你的衣物容易清洗，也可以使用房間的洗手槽自行清潔。

第3點：「多功能」必須優於「數量」，選擇百搭的衣物，就不需要帶太多衣服，可以每天重複穿著卻不顯無趣，並足以應對各種場合。

第4點：學習最適合衣物的收納方法，近年來「摺疊」與「捲束」2種方式大受歡迎，但其實這2種方法適合的衣物並不相同。例如，T恤、內衣適合用捲的，而外套、正式服裝或者厚重衣物則適合用摺的。

第5點：善用立體收納包與真空壓縮袋。這些收納工具可以幫助你更有效地利用行李箱內的空間，並且可以將髒衣物、鞋子與乾淨的衣物分開。

第6點：貴重物品和必需品最好隨身攜帶，包括藥物、錢包、手機等，可以放在隨身攜帶的包包，而隨身包包越小，越容易塞在飛機座位底下，搭機時可以隨時取用。如果還有空間，也可以將水瓶、零食、充電器、備用上衣一起放進去。

第7點：至於鞋子和外套，這些是最佔空間的物品，所以出門時最好直接穿上身。而輕巧的鞋子，如軟鞋、涼鞋，則可以放進行李箱底部。

第8點：在打包盥洗美妝用品時，請務必精簡，不可以按照平常的使用習慣去收拾，一定要嚴格地「自我限制」。許多用品可以在旅途中購買補充。

第9點：攜帶一個可折疊的備用包，以應對突發狀況。例如，你可能會在旅途中購買一些易碎的物品，或者在機場免稅店購買伴手禮。這個備用包應該是輕量且耐磨的，並且可以摺疊成小而扁平的形狀，以便收納。

ET快訊
台中「最強素人媽媽」毆警辱垃圾！　畫面曝光
獨／10公司搶人！　王淨新身份曝光
獨／遊艇俱樂部會員卡1張320萬　台中富豪霸氣買2張
快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電效應發威！熊本外國住宿客「台灣人奪冠」　直航加乘

黑人美軍無辜被殺　警「開槍打死他」遭解雇！事後喊冤：我要死了

南韓醫罷工！「懷雙胞胎」高危孕媽33周突破水　苦等2小時沒醫院收

出國帶一堆用不到！9招終極打包秘訣　1秒「精簡行李」

川普沒坐牢會怎樣？　法學專家：恐被迫「上街撿垃圾」洗塗鴉

香格里拉對話演說　美防長重申支持台海維持現狀

特斯拉召回12.5萬輛車！　安全帶警示瑕疵「增車禍受傷風險」

卡車橫載木材「斬首17歲女騎士」　頭顱噴飛：還戴著安全帽

力挺台灣！日華懇考慮邀蔡英文訪日　抗議中國大使「火坑」說

不顧國際譴責！以軍證實：坦克進入拉法市中心　找到哈瑪斯武器庫

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

台積電效應發威！熊本外國住宿客「台灣人奪冠」　直航加乘

黑人美軍無辜被殺　警「開槍打死他」遭解雇！事後喊冤：我要死了

南韓醫罷工！「懷雙胞胎」高危孕媽33周突破水　苦等2小時沒醫院收

出國帶一堆用不到！9招終極打包秘訣　1秒「精簡行李」

川普沒坐牢會怎樣？　法學專家：恐被迫「上街撿垃圾」洗塗鴉

香格里拉對話演說　美防長重申支持台海維持現狀

特斯拉召回12.5萬輛車！　安全帶警示瑕疵「增車禍受傷風險」

卡車橫載木材「斬首17歲女騎士」　頭顱噴飛：還戴著安全帽

力挺台灣！日華懇考慮邀蔡英文訪日　抗議中國大使「火坑」說

不顧國際譴責！以軍證實：坦克進入拉法市中心　找到哈瑪斯武器庫

二寶媽滑倒「機車受損」狠夫擀麵棍痛毆險失明　超恐怖傷勢曝

日本為何螢幕CP容易成真？日媒認時代變了揪2關鍵：他們不吃燒肉了

3.4萬人不花錢擁有房產　專家：打房劍指多戶族促贈與加速

納豆女友依依慶生穿超辣！一低頭吹蠟燭「掉出超巨半球」形狀被看光

池錫辰脫口：LE SSERAFIM的她成名是運氣好　劉在錫高EQ急救場

福斯第3代Tiguan撞擊測試出爐「拿下5星最高評價」兒童防護效果佳

曾參選總統！台中「最強素人媽媽」毆警還辱垃圾　胡鬧畫面曝光

上班「紅茶喝到飽」！36歲男得糖尿病　醫嘆：開始破壞腎臟

紅人大物克魯茲火球飆速助殺　擋下小熊關鍵分

玉山盃／台北市投手車輪戰勝苗栗　苗栗終於打出唯一1安

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

國際熱門新聞

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

孫安佐泰呼麻闖民宅露下體　屋主報警雙方和解

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

陪朋友面試竟過關　卡車司機變身空少

即／日DMM交易所「100億台幣」比特幣遭駭

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

17歲女騎士遭卡車斬首　頭顱噴飛還戴著安全帽

通膨指標大致符合預期　美股大漲574點

夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂：多做善事

即／德國爆「隨機殺人」　男子一刀刺進警察脖子

日本財務省認干預匯市　過去5周砸近9.8兆日圓

印度嫩媽搭車遭下藥性侵　流血躺路邊

俄軍全面攻烏 奪880平方公里土地

更多熱門

相關新聞

住宿優惠今上路！花蓮6月訂房率僅1成　李孟諺：視狀況調整補助

住宿優惠今上路！花蓮6月訂房率僅1成　李孟諺：視狀況調整補助

振興花蓮旅遊今(1日)上路，自由行住宿平日最高補助1000元、假日補500元，團客每團最高補2萬元，不過花蓮業者表示，住宿補助今上路，但6月訂房率僅1成，7月近2成，快撐不下去，盼比照疫情祭薪資和營運補助。交通部長李孟諺今也前往花蓮推動自行車旅遊時表示，補助將視後續旅遊和訂房狀況再做相關調整。

花蓮住宿最高補助1千元！振興方案今上路　「申請攻略」一次看

花蓮住宿最高補助1千元！振興方案今上路　「申請攻略」一次看

台鹽七股鹽山、通霄觀光園區推廣低碳旅遊

台鹽七股鹽山、通霄觀光園區推廣低碳旅遊

韓國旅客醉鬧小港機場！飆髒話比中指遭警壓制　全場拍手叫好

韓國旅客醉鬧小港機場！飆髒話比中指遭警壓制　全場拍手叫好

賴清德喊話：兩岸觀光秉持對等尊嚴

賴清德喊話：兩岸觀光秉持對等尊嚴

關鍵字：

廉航旅遊行李打包省錢旅客

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

孫安佐被爆在普吉島醫院三進三出

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

花蓮凌晨5.5地震「半個台灣」被搖醒　氣象署緊急說明

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面