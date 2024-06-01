出國帶一堆用不到！9招終極打包秘訣　1秒「精簡行李」

▲精簡行李不但能節省托運費，還能少去提重物的負擔。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

廉價航空的出現降低了出國旅遊的成本，也讓更多人能夠踏出國門看看外面的風景。然而部分廉航的便宜機票只提供手提行李或是較少的托運行李額度，此時如何活用行李箱空間，精簡行囊，也成為旅遊中的要點。

行囊打包對許多人來說是一門學問，而如何在旅途中輕裝上陣，卻又不會缺少必需品，是每個旅客都需要面對的問題。《華盛頓郵報》就彙整了9個在整理行李時應該注意的點，不但可以減少移動上的負擔，還能降低行李遺失時的損失。

第1點：請狠心地捨棄「非必需品」。許多旅客常常因為對旅途中可能遇到的種種情況有過多的「假設」，因此帶著一堆東西出門，然而，真正派上用場的卻很少。因此，在收拾行囊前，你需要回顧過去的經驗，從中篩選出絕對必要的物品，最多可以多帶一份備用（包含衣物或是鞋子），並且這些物品必須易於清洗。每次旅途結束也可以將沒有用到的東西列入「錯誤清單」中。

第2點：最好預訂提供洗衣設備的住宿地點，這樣可以大幅減少需要攜帶的衣物數量。即便住宿地點沒有洗衣設施，或是附近沒有自助洗衣店，只要你的衣物容易清洗，也可以使用房間的洗手槽自行清潔。

第3點：「多功能」必須優於「數量」，選擇百搭的衣物，就不需要帶太多衣服，可以每天重複穿著卻不顯無趣，並足以應對各種場合。

第4點：學習最適合衣物的收納方法，近年來「摺疊」與「捲束」2種方式大受歡迎，但其實這2種方法適合的衣物並不相同。例如，T恤、內衣適合用捲的，而外套、正式服裝或者厚重衣物則適合用摺的。

第5點：善用立體收納包與真空壓縮袋。這些收納工具可以幫助你更有效地利用行李箱內的空間，並且可以將髒衣物、鞋子與乾淨的衣物分開。

第6點：貴重物品和必需品最好隨身攜帶，包括藥物、錢包、手機等，可以放在隨身攜帶的包包，而隨身包包越小，越容易塞在飛機座位底下，搭機時可以隨時取用。如果還有空間，也可以將水瓶、零食、充電器、備用上衣一起放進去。

第7點：至於鞋子和外套，這些是最佔空間的物品，所以出門時最好直接穿上身。而輕巧的鞋子，如軟鞋、涼鞋，則可以放進行李箱底部。

第8點：在打包盥洗美妝用品時，請務必精簡，不可以按照平常的使用習慣去收拾，一定要嚴格地「自我限制」。許多用品可以在旅途中購買補充。

第9點：攜帶一個可折疊的備用包，以應對突發狀況。例如，你可能會在旅途中購買一些易碎的物品，或者在機場免稅店購買伴手禮。這個備用包應該是輕量且耐磨的，並且可以摺疊成小而扁平的形狀，以便收納。