行李被偷！她「靠Apple Watch」比警察更快找到　犯人竟是機場員工

▲ 加西亞等了2小時都不見自己的行李箱。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子搭乘廉航「精神航空」（Spirit Airlines）班機，降落後卻遲遲等不到託運行李，後來靠著追蹤行李箱裡的蘋果電子產品，才發現行李竟被一名機場員工偷走，動作甚至比警察還快。

根據《紐約郵報》，女子加西亞（Paola Garcia）近日搭乘精神航空，從紐約飛回佛州羅德岱堡-好萊塢國際機場，落地後卻發現裝有MacBook和Apple Watch的行李箱不翼而飛。

加西亞以前搭機從未因行李問題出狀況，這次從紐約起飛前卻被航空公司員工要求檢查隨身行李；落地後當其他乘客紛紛拿走轉盤上的託運行李，她的卻經過整整2小時都沒有出現，令她驚慌失措。

▲ 加西亞靠著Apple Watch，比警察更快找到小偷。（示意圖／達志影像／美聯社）

加西亞目前就讀大學，筆電對她來說不可或缺，而航空公司僅向她保證行李會被送到她家。她隔天開始收到Apple Watch定位訊息，但位置不在機場，而是來自15分鐘車程外的羅德岱堡一處民宅，趕到後撥打911報案。

警方調查發現，偷走行李箱的是機場內一間商店的29歲員工巴茲勒（Junior Bazile），還找到他在機場翻開加西亞行李箱的畫面，但員警上門時他已將贓物脫手。

巴茲勒隨後因涉嫌竊盜被捕，而在佛州若偷竊物品價值超過750美元（約新台幣2.4萬元）就屬重罪，一旦罪成將面臨5至30年監禁和5000至1萬美元不等的罰款，具體金額視案情而定。

但加西亞認為，巴茲勒可能只是犯罪結構的一小部分，恐怕有一夥人在機場專門偷行李。而精神航空得知她的行李失竊後，儘管目前並無證據表明航空公司員工涉入，仍基於禮貌提供賠償，聲稱該公司嚴肅看待這類指控，正著手調查。