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桃園青埔聯外交通更便捷　月桃路拓寬及延伸工程通車

▲桃園月桃路拓寬及延伸至福山路完工通車

▲桃園中壢區月桃路拓寬及延伸至福山路完工通車。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔地區聯外交通，愈來愈便捷！桃園市「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」5日舉行完工通車典禮。市長張善政指出，該條道路為健全觀音草漯重劃區往來高鐵特定區的交通路網，屬於連接桃園高鐵青埔站至觀音區、大園區及中壢區之重要道路，以及區域完整路網的串聯要道，通車後可促進地方繁榮與發展。

▲桃園月桃路拓寬及延伸至福山路完工通車

▲桃園中壢區月桃路拓寬及延伸至福山路完工通車。（圖／市府提供）

市府工務局指出，桃42線月桃路為連結觀音草漯都市計畫區及桃園高鐵特定區之交通要道，市府團隊為因應青埔地區龐大的交通系統需求，辦理桃42線月桃路拓寬及新闢計畫，起點自中壢區領航北路至觀音草漯重劃區，工程共分為三標施作，第一標工程路段為自中壢區山東路至領航北路，長度共3.2公里，已於110年10月完工通車；本次完工通車為第二標工程，範圍由觀音區廣大路至中壢區山東路；第三標工程範圍為觀音區廣大路打通至成功路或福山路，目前積極辦理定線作業中。

工務局表示，「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」範圍由觀音區廣大路至中壢區山東路，計畫全長約2.5公里、寬度20公尺，規劃為雙向共4車道，並設置雙向各2.5公尺寬之人行步道空間，沿線各路口及出入口人行道皆有設置無障礙斜坡道、增設擋土牆1,405公尺、道路排水側溝3,401公尺、灌溉溝3,765公尺、水利箱涵108公尺、照明路燈90盞、號誌路口11處、庇護島4處、小綠人26桿、行穿線40條，以及中央分隔島景觀植栽面積約3,297平方公尺等，工程總經費約5.4億元(其中內政部國土管理署補助約3.1億元)，用地費約7億元，工程於113年5月竣工。

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