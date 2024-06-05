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圓滿感動！益騏建築親子公益園遊會　近三千人共襄盛舉　

▲▼益騏建築,雙北,桃園,益騏新画峰,愛心雲,公益。（圖／益騏建築提供）

▲益騏建築2024年代表作「益騏新画峰」正式公開。

圖、文／益騏建築提供

深耕雙北、桃園，專注千坪大型基地共好開發的「益騏建築」，5/25日（六）於「桃園中路特區風禾公園」，舉辦暖心共好的大型親子公益園遊會，號召熱情滿滿樂於公益的桃園市民共同啟動「善的循環」。由益騏建築帶頭落實「公益連結力」，全額贊助購買「喜憨兒社會福利基金會、勵馨基金會、台灣樂作創益協會與財團法人台灣公益聯盟」公益商品。

這一場精彩的大型親子園遊會，也同時歡慶益騏建築2024年品牌代表作「益騏新画峰」正式公開。座落於「桃園中路特區 六所學校、兩座公園」之間，擁有媲美「日本與北市天母高級靜巷住宅」的絕佳環境，有「四面臨路、美樹為鄰」的舒適街廓、與「合宜的生活棟距」。

公益活動現場，益騏建築也祭出了益騏好友預約「益騏新画峰」賞屋就送3萬購屋金的活動。透過預約反應熱烈的活動現場，可以感受到，這一座與「公園綠地、六所學校、大樹共好」的「益騏新画峰」迷人舒適的生活環境，真的很受歡迎。

【益騏新画峰】桃園中路特區 把幸福兜在一起！
接待會館：力行路/文中二路口（水秀公園斜對面）
基地位置：文中三路/正光一街（星巴克首排）
預約專線：03-3609858
官網預約：https://yichi-zhongrd.com/

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益騏建築雙北桃園益騏新画峰愛心雲公益

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