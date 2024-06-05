南消四大隊辦理救護複訓　加強小兒急重症處置專業

▲台南市消防局第四救災救護大隊，5日及6日分兩梯次辦理所屬消防人員的中級緊急救護員複訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四救災救護大隊，5日及6日分兩梯次辦理消防人員的中級緊急救護員複訓，除消防局所屬的救護教官指導小兒急重症及OHCA創傷案件的救護處置外，並邀請衛生局的教官前來授課精神疾病患者評估及處置送醫，以及愛滋病防治教育，希望提供消防人員執行救護案件時有正確的觀念及做好自身安全防護。

台南市消防局第四大隊轄下共8個分隊，2023年共計出勤11023件救護案，相比火災案件，緊急救護工作為現代消防隊執行最多的勤務，因此救護人員的專業技能及服務態度會大幅影響民眾對消防隊的觀感，有鑑於此，消防局每年會集中辦理緊急救護複訓，以強化救護人員專業技術並吸收新的救護知識。

第四大隊大隊長蔡國保表示，到院前緊急救護處置攸關民眾生命徵象維持的關鍵，也占了消防隊勤務執行案件的最大量，四大隊平時均落實督導各單位的救護訓練，及檢查救護車上的裝備器材，隨時保持最好的準備，以利提供民眾專業優質的緊急救護服務。

消防局局長李明峯表示，消防局秉持市長的施政理念「政府服務沒有最好，只有更好」，不斷精進同仁的救護訓練及提升精良的救護裝備，期望能在緊急救護現場為民眾與死神拔河，爭取最大的存活率，根據本局之統計資料，到院前無生命徵象患者之急救成功率，已自2011年19.14％增加至2022年31.99％，提升12.85％，2024年截至5月底消防局執行OHCA案件共627件，康復出院共44人，消防局將持續力求精進救護技能，保護民眾生命安全。

市長黃偉哲呼籲，端午節應景食物粽子黏度高，食用時沒有仔細咀嚼，容易在吞嚥時堵塞氣管造成異物哽塞，哽塞初期可以鼓勵患者咳嗽或以哈姆立克法擠壓患者腹部協助將異物排出，如患者已失去意識且無呼吸、心跳，就要趕快進行心肺復甦術並打119求救。另氣溫逐漸炎熱，針對民眾喜愛前往之海邊、山區溪流等戲水地點，市府將持續加強危險水域及防溺安全宣導，提高民眾安全意識。