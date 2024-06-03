遙控救生圈進駐　南消一大隊辦理船艇及水上救生演練

▲南消第一救災救護大隊於3日，於白河區將軍埤辦理加強水域救援能力救生器材操作暨船艇訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有鑑於近年來極端氣候常常發生暴雨現象或颱風引進西南氣流所帶來的豪大雨，加上民眾對風險認知不足，輕率疏忽往往造成無法預料的災害意外，南消第一救災救護大隊於3日，於白河區將軍埤辦理加強水域救援能力救生器材操作暨船艇訓練。

這次訓練結合各項救援器材搶救，主要訓練消防人員在水上救援和緊急應對方面的專業技能。演練中透過模擬多種真實情境，進行各式水域救援器材訓練，包含動力挺、拋繩槍及魚雷浮標等，更出動「遠端遙控救生圈」協助救溺。

此台Maren FASTY 遙控式動力救生圈憑藉其高機動性和強大的引擎，可以達到15 km/h的速度，對水中的傷亡人員提供最快的回應。其承載能力高達200公斤，可將任何傷亡人員第一時間運送到安全區域。該裝置堅固耐用，重量輕，即使從高處也可以發射到水域中。即使在惡劣的情況下傾覆，FASTY 也可以繼續執行任務而不會減速。整個演練過程十分逼真，藉此強化消防人員水域救援、救災技能。

台南市消防局局長李明峯指出，希望藉由相關訓練及技能測驗加強同仁熟悉各式器材，以利應對不同的水域環境和應變情況，提升水域救援的能力和效率。第一大救災救護大隊大隊長陳博文表示，炎熱夏季將至，民眾喜歡從事水上活動消暑，為防止民眾戲水發生溺斃事故，消防局特別籲請家長在暑假期間，多加注意孩子的動向，教育孩子從事水上活動，要選擇有救生員之安全水域或游泳池，千萬不要到設有「禁止戲水」、「水深危險」等標誌之水域，或結伴擅自到不明水域從事各項水上活動，以免發生憾事。