南消一大隊推動「自己財產自己護即時消災才是福」　台昌樹脂企業義消成軍

▲台南市消防局第一救災救護大隊，4日下午3時許，台昌樹脂介業公司舉行企業義消成軍儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊，4日下午3時許，台昌樹脂介業公司舉行推動轄區消防列管場所「自己財產自己護，即時消災才是福」企業義消成軍儀式。

這次民力召募為台昌企業公司推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，若發生火災，不需等消防隊人車到達，即可藉此進行初期搶救自主應變，形似第一線消防救災，即時抑制火災，避免人命傷亡及財產損失。因此，消防列管場所建立義勇消防民力之自主火災搶救機制是有其必要性。

第一救災救護大隊陳博文大隊長表示，大家都知道「水火無情」，往往造成嚴重人命傷亡及財產損失，所以台南市消防局一直不遺餘力在推動轄內列管場所的企業公司推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，藉由場所自身防護能力來應變突發火災狀況，第一時間有效抑制火災，即時發揮迅滅火災於無形，達到公共安全，讓社會更安定。感謝台昌樹脂響應台南市消防局推動「企業義消」活動，共計有10名員工加入此行列，增加初期滅火搶救戰力及提升自主應變能力，同時擔任公司救災訓練種子教官，並以此拋磚引玉鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義勇消防行列，藉培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量。

台南市消防局長李明峯表示，消防局在義消基本訓練48小時課程中提供各式災害預防、災害搶救等專業技能，鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義勇消防行列，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，如公司行號及市民對於參加義勇消防隊加入資格有相關問題，可至所轄就近消防分隊詢問，歡迎各位一同加入義勇消防隊行列，一起守護我們的家。