護花使者變撿屍狼！夜唱性侵喝醉女同伴　緩刑代價80萬

▲好友相約夜唱KTV，女子喝醉竟遭同伴撿屍性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名擔任工程師的曾姓男子，前年（2022年）和一群朋友夜唱KTV，假扮護花使者送1位喝醉的女子回家，趁機性侵得逞，還錄影拍照留念，被控涉犯法定3年以上、10年以下的乘機性交重罪，曾男賠償80萬元認錯，女方同意原諒，台北地院認定情堪憫恕，減刑輕判2年徒刑、緩刑5年，可上訴。

判決指出，已婚的曾男於2022年9月30日深夜10點多，和多位朋友在北市唱KTV喝酒，隔天（10月1日）凌晨3點多解散，他見其中1位女子酒醉走路搖晃，假裝好意送對方回家，到女方住處開門進屋後，涉趁女方不省人事，先親吻摟抱，接著動手脫光她。

女方僅剩一絲清醒，喃喃說不要，曾男箭在弦上，將女方抱上床性侵得逞，邊做邊用手機錄影性愛過程，並拍攝女方裸照特寫20多張，事後被女方傳訊息質問，曾男刪掉手機裡的不雅影像滅證，仍被警方搜索扣押後以科技還原，還在他個人雲端硬碟查扣影像副本，幸未外流。

▲女子夜唱KTV喝醉，不僅遭同行者撿屍性侵，還被偷拍裸照與不雅片。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

曾男被起訴後認罪，付清80萬元與女方達成和解，女方同意不再追究曾男刑責，因偷拍不雅影像所涉妨害祕密罪為告訴乃論，女方撤告而獲判公訴不受理。

至於曾男性侵所涉乘機性交罪為非告訴乃論，不能撤告。法官認為曾男在審理中已展現悔意並彌補過錯，有情堪憫恕之處，據此減刑輕判2年徒刑。

法官考量曾男仍須扶養子女與雙親，歷經本案偵審教訓，應已知警惕不再犯，因此宣告曾男緩刑5年、緩刑期間付保護管束，且須完成法治教育6場次，培養正確法治觀念，另須沒收他用來偷拍的手機與偷拍的不雅影像，可上訴。