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海軍班長性侵同袍11歲女兒「國防部證實」　網傻：太禽獸了吧

▲大直國防部外觀▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

海軍某軍艦上的班長，日前受邀到艦上士官長的家中作客，沒想到喝醉後竟性侵對方11歲的女兒，事後傳出長官想掩蓋事實，試圖讓班長退伍賠償就此了事。對此，國軍證實的確有此案件，但國軍未搓湯圓，而是早就將田姓班長撤職送辦。

有網友4日在臉書社團「靠北長官2024」爆料表示，該軍艦的班長日前到士官長家作客，喝完酒後性侵士官長11歲的女兒，最後只說喝醉不知道發生了什麼事，讓他覺得這理由非常可笑。

原PO說，「更可笑的事是你們這些當長官的，一再遮掩事實，說這件事如果傳出去，對士官長女兒是二度傷害，要求田班長快點辦退伍，然後把退伍金賠給士官長，免得案發後，被撤職汰除，什麼錢都拿不到，希望士官長不要追究，因為田班長真的醉了，他無意識的犯行，就用退伍金來彌補」。

原PO質問，海軍的長官到底有多怕，是怕事件爆出後會官位不保才不秉公處理嗎？「你們的良心在哪裡？如果今天是你女兒，你會這樣搓圓仔湯嗎？」

網友看完紛紛留言，「11歲我還以為我看錯...也太禽獸了吧」、「真他X禽獸」、「我才不信現在有長官願意提著頭幫這些違法的人搓圓籽湯」、「太扯了吧」、「這涉及兒少性交易防治 跟 兒少性剝削等法律，屬公訴罪（非告訴乃論），誰包庇誰死，這個消息的真實性要確餒」。

國防部證實確有此案，已於5月14日將田姓班長送辦並予以撤職處分，後續將配合檢調釐清案情。

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