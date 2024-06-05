　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

景區認了！亞洲第一高瀑布「靠水管放水」：做了一個小小的提升

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日發影片爆料，「千辛萬苦跑到雲台天瀑源頭，卻看見一個水管。」影片很快在網路上引起熱議，有遊客甚至直呼「感覺被騙了」。4日晚，雲台山景區官方微博發文稱，雲台天瀑是雲台山景區眾多自然水系景觀中的一員，但作為季節性景觀，由於季節因素，所以在枯水期做了一個小小的提升，能豐富朋友們的遊覽體驗。

▲▼雲台山瀑布源頭竟是大水管？景區回應。（圖／翻攝自上游新聞）

▲雲台山瀑布源頭竟是大水管。（圖／翻攝自上游新聞）

據《上游新聞》報導，隨後，雲台山景區再次發文，並配上影片介紹起了雲台天瀑。雲台山景區表示，夏季豐水期，雲台天瀑將以最完美、最原生的姿態呈現。

▲▼雲台山瀑布源頭竟是大水管？景區回應。（圖／翻攝自上游新聞）

▲景區回應。（圖／翻攝自上游新聞）

雲台山景區官方網站顯示，雲台山位於河南省焦作市修武縣境內，景區總面積50平方公里，是大陸首批國家5A級旅遊景區。雲台山景區的瀑布本身就是一大賣點，比如景區內的潭瀑峽，又名小寨溝，號稱「三步一泉，五步一瀑，十步一潭」，另外，泉瀑峽還有單級落差達到314公尺的「雲台天瀑」。

其實，對「注水瀑布」的吐槽也不是第一次了。比如2023年3月，位於河南登封的大熊山瀑布源頭，也被網友發現是水管放水。對此，該景區工作人員曾表示，當時很少下雨，山頂沒有水，現在瀑布有水，不用在意是不是抽的。

▲▼雲台山瀑布源頭竟是大水管？景區回應。（圖／翻攝自上游新聞）

ET快訊
唐治平自認「沒有酗酒、落魄」：一看就知道不是我母親
Soya被劈腿7天暴瘦3kg！　落淚：我很殘破
輝達市值一夜漲了「一個英特爾」
曾菀婷身家破億！新節目擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持
唐治平欠10萬房租「又吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

景區認了！亞洲第一高瀑布「靠水管放水」：做了一個小小的提升

睡覺一半臉上有蟲！她隨手拍死竟「差點毀容」

台商對兩岸未來「充滿焦慮」　陸台企聯：民進黨要負完全責任

山東聊城舉行兩岸媒體行　朱鳳蓮：共同推進兩岸和平發展

見男友家長！妹子「解鎖兄弟丼」看傻了：他弟是我前任

「你要改進防盜！」　小偷凌晨行竊…囂張留下手機號碼和字條

罵餐廳「地攤貨！」網友遭索賠44萬　法院判決逆轉

菲「否認」槍指陸海警　陸外交部：別再製造事端、背信忘義

《慶餘年3》不用等5年！　導演驚喜透露：劇情將會更高潮

策劃駭客攻擊帛琉？　陸外交部：希望有關國家作出符合利益的決定

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

景區認了！亞洲第一高瀑布「靠水管放水」：做了一個小小的提升

睡覺一半臉上有蟲！她隨手拍死竟「差點毀容」

台商對兩岸未來「充滿焦慮」　陸台企聯：民進黨要負完全責任

山東聊城舉行兩岸媒體行　朱鳳蓮：共同推進兩岸和平發展

見男友家長！妹子「解鎖兄弟丼」看傻了：他弟是我前任

「你要改進防盜！」　小偷凌晨行竊…囂張留下手機號碼和字條

罵餐廳「地攤貨！」網友遭索賠44萬　法院判決逆轉

菲「否認」槍指陸海警　陸外交部：別再製造事端、背信忘義

《慶餘年3》不用等5年！　導演驚喜透露：劇情將會更高潮

策劃駭客攻擊帛琉？　陸外交部：希望有關國家作出符合利益的決定

大學申請入學明起填志願序　4.5萬人有登記資格

LINE群組爆收買老司機！　應召站祭出「優先選妃、免費啪啪」

唐治平現身吐心境！自認「沒有酗酒、落魄」：那是你們覺得

輝達超車特斯拉！　老謝：黃仁勳、馬斯克對台灣和中國態度不同

謝淑薇首闖法網混雙4強　將與英美聯軍爭冠軍賽門票

端午連假+黑鮪季　屏東警方取締重大違規不打烊

大谷翔平敲安吞2K　道奇0比1遭海盜完封

Soya抓包超強手機藏偷吃照！他秒認愛上小三　7天暴瘦3kg淚：我很殘破

涉掏空軟體公司逾6億！職棒前米迪亞暴龍隊執行長重判18年

跟爆汗狼狽說掰掰！夏季氛圍感女孩「白開水穿搭」降溫又高級

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

大陸熱門新聞

睡覺一半臉上有蟲！她隨手拍死差點毀容

亞洲第一高瀑布造假？雲台山天瀑竟是水管放水

見男友家長！妹子進門傻了：他弟是我前任

陸高考「禁娛令」　網咖斷網、KTV也禁營業

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

台商對兩岸焦慮　台企聯：民進黨要負責

「你要改進防盜！」小偷凌晨行竊還留下字條

陸博士用「混凝土戒指」求婚 一查擁「超狂背景」和60項專利

歷史上首次　陸「嫦娥六號」完成月球背面採樣

景區認了！亞洲第一高瀑布靠水管放水

連丟11次！女子「從高空扔菸蒂」引發火災

山東舉行媒體行　朱鳳蓮：推進兩岸和平發展

疑涉恆大財報造假風波　普華永道遭21家大客戶解約

吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

更多熱門

相關新聞

海軍班長性侵同袍11歲女兒　網：禽獸

海軍班長性侵同袍11歲女兒　網：禽獸

海軍某軍艦上的班長，日前受邀到艦上士官長的家中作客，沒想到喝醉後竟性侵對方11歲的女兒，事後傳出長官想掩蓋事實，試圖讓班長退伍賠償就此了事。對此，國軍證實的確有此案件，但國軍未搓湯圓，而是早就將田姓班長撤職送辦。

亞洲第一高瀑布造假？雲台山天瀑竟是水管放水

亞洲第一高瀑布造假？雲台山天瀑竟是水管放水

帶愛犬去海底撈…吃完一看牠遭活活悶死

帶愛犬去海底撈…吃完一看牠遭活活悶死

旅遊業悲觀：赴陸禁團令4年內不會解

旅遊業悲觀：赴陸禁團令4年內不會解

福州赴馬祖踩線團延期　團長回應了

福州赴馬祖踩線團延期　團長回應了

關鍵字：

雲台山水管瀑布大陸旅遊爆料質疑

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

即／韓國瑜深夜急發聲明

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

台網美澳洲「遭隨機攻擊」送醫　嚇到想回台灣

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

黃仁勳遇女粉絲挺胸求簽名　他禮貌留下三兆字跡

快訊／加油中千萬發票！獎落2縣市

輝達市值一夜漲了「一個英特爾」

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面