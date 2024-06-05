景區認了！亞洲第一高瀑布「靠水管放水」：做了一個小小的提升

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日發影片爆料，「千辛萬苦跑到雲台天瀑源頭，卻看見一個水管。」影片很快在網路上引起熱議，有遊客甚至直呼「感覺被騙了」。4日晚，雲台山景區官方微博發文稱，雲台天瀑是雲台山景區眾多自然水系景觀中的一員，但作為季節性景觀，由於季節因素，所以在枯水期做了一個小小的提升，能豐富朋友們的遊覽體驗。

▲雲台山瀑布源頭竟是大水管。（圖／翻攝自上游新聞）

據《上游新聞》報導，隨後，雲台山景區再次發文，並配上影片介紹起了雲台天瀑。雲台山景區表示，夏季豐水期，雲台天瀑將以最完美、最原生的姿態呈現。

▲景區回應。（圖／翻攝自上游新聞）

雲台山景區官方網站顯示，雲台山位於河南省焦作市修武縣境內，景區總面積50平方公里，是大陸首批國家5A級旅遊景區。雲台山景區的瀑布本身就是一大賣點，比如景區內的潭瀑峽，又名小寨溝，號稱「三步一泉，五步一瀑，十步一潭」，另外，泉瀑峽還有單級落差達到314公尺的「雲台天瀑」。

其實，對「注水瀑布」的吐槽也不是第一次了。比如2023年3月，位於河南登封的大熊山瀑布源頭，也被網友發現是水管放水。對此，該景區工作人員曾表示，當時很少下雨，山頂沒有水，現在瀑布有水，不用在意是不是抽的。