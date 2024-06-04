冰棒雙本柱！他點名2口味「誰是冰箱不敗霸主？」鄉民掀激戰

▲冰棒是許多老人小孩都喜歡的甜點。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

到了盛夏時節，天氣常常熱到讓人受不了，大家在喊熱的同時也喜歡吃個冰來消消暑氣，其中冰棒就是很多人的首選。有網友指出，在冰棒眾多口味中，「紅豆」跟「巧克力」算是最熱門的兩個選項，不過究竟哪一種才是「冰棒界中的不敗霸主」？貼文一出，引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，他認為夏天吃冰，紅豆跟巧克力就是「冰棒雙本柱」，最受大眾歡迎，但如果真的要分個高下的話，巧克力跟紅豆的冰棒哪個才能夠稱得上是「經典、冰箱最容易出現口味，冰棒界中的不敗霸主呢？」

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▲有鄉民好奇，紅豆跟巧克力「誰是冰棒霸主？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多「巧克力派」鄉民紛紛表示「巧克力屌打」、「一定巧克力」、「巧克力>紅豆>巧酥」、「巧克力，除非是紅豆粉粿才有一戰的機會」、「巧克力，但不要脆皮的」、「除了巧克力之外都是垃圾」、「巧克力呀，全世界都同意」。

不過，也有力挺「紅豆」的網友認為「廢話當然紅豆」、「紅豆類肯定吊打」、「當然是紅豆阿」、「冰棒當然是紅豆牛奶，巧克力的戰場在冰淇淋」、「紅豆冰棒，巧克力雪糕才好吃」、「紅豆粉粿超頂」。

另外，也有網友推薦「芒果青才是王道」、「情人果冰棒」、「清冰屌打」、「小美紅豆粉粿、曠世奇派、義美鳳梨、情人果、蘇打雪糕、布丁雪糕，以上冰櫃天團」、「原味牛奶才最頂」、「牛奶冰棒才是」、「百香果啦嗚嗚」。