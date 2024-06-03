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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸高考「禁娛令」　網咖遭「斷網」、KTV也不能營業

大陸高考。（圖／CFP）

▲大陸高考即將舉行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸高考將於本周末舉行，多地政府為了確保考生備考不受干擾，要求網咖、KTV、歌廳、舞廳、遊戲廳等娛樂場所暫停營業，甚至，還有縣市宣布將對轄區內的所有網咖採取「斷網」措施。

甘肅省天水市秦安縣文體廣電和旅遊局5月31日發出通知，稱為給考生營造一個安靜和諧的學習、生活、考試環境，按照相關規定，決定暫停高中考期間一切文化歌舞娛樂活動。在高考期間（6月5日至9日，共計5天）和中考期間（6月14日至18日，共計5天）各KTV、網咖、遊藝廳等暫停營業，並履行向顧客告知和勸說義務。

通知還提到，各廣場舞蹈隊不得攜帶音響設備到距考點、居民住宅區、考生集中住宿的賓館、旅店等附近露天活動場地組織廣場舞活動，確保考生休息不受影響和干擾。

秦安縣文體廣電和旅遊局稱，考試期間，興國鎮、西川鎮對轄區內相關文化娛樂場所進行巡查監督，縣文化市場綜合行政執法隊對城區內相關文化娛樂場所進行巡查監督，如有違犯，將按照相關法律法規從嚴、從重處罰。

▲▼網咖,網吧。（圖／CFP）

甘肅西和縣文體廣電和旅遊局6月2日也發出通知，稱6月2日8時至6月9日20時，縣城所有KTV、網咖、酒吧等文化娛樂場所全部停止營業，停業期間各網咖、KTV、酒吧等文化娛樂場所經營業主不得以任何形式經營，縣文化市場綜合行政執法隊將聯合相關職能單位集中力量開展不定時巡查，一經發現，將按照相關法規從嚴、從重處罰。

通知中還提到，高考停業期間電信部門將對縣城轄區內所有網咖停供網路服務信號。

江西萬載縣文化廣電新聞出版旅遊局5月31日也發出通知，稱2024年全國普通高考和初中學考在即，為給廣大考生營造一個安靜的復習、休息和考試環境，在中、高考期間，縣城內歌廳、舞廳、遊戲廳、演藝吧等娛樂場所一律停止營業。

福建屏南縣人民政府也發出通告，要求6月5日至9日、6月18日至21日，縣城區各類卡拉OK廳、歌舞廳、影劇院、遊藝廳、網吧等娛樂場所停止營業。6月5日至9日、6月18日至21日，縣城區各類建築工地、板材加工廠及住宅裝修等作業需停止施工。

▲大陸高考。（圖／CFP）

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