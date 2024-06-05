高醫骨科常駐大武　改善長者退化性關節炎就醫之路

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科專科門診在大武衛生所駐點，嘉惠許多民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科專科門診，於2019年起在臺東大武鄉衛生所駐點，因應民眾需求提供每月開設各2診次骨科門診，除一般看診，醫師可提供關節內注射、石膏固定、骨科衛教指導等項目診療，並結合為衛生所物理治療師復健治療使患者獲得最佳醫療服務，截至4月底，骨科共計服務3282人次，復健治療5607人次。臺東縣衛生局表示，高醫骨科醫師團隊專業知識與豐富的臨床經驗，為患者提供個別化的治療和關懷，改善生活品質，民眾如有需要請多加利用。

臺東縣長饒慶鈴指出，在偏鄉由於交通的不便、經濟的困難、醫療設備的不足等因素，讓居民有時難以獲得即時、適切的醫療服務，錯失很多治癒的機會；經由大武鄉衛生所與高醫的合作讓南迴線民眾享有同等醫學中心的醫療服務，對偏鄉居民是莫大的福利，而高醫專科醫療駐進更讓大武衛生所成為南迴線最堅固的醫療堡壘。

臺東縣衛生局說明，大武地區民眾常因手術後回診追蹤及術後復健交通不便，而未就醫治療，自從高醫專科門診常駐後，安排綠色通道手術治療，術後可就近在衛生所追蹤及復健，提升民眾醫療品質及就醫可近性。骨科盧康樂醫師協助因退化性關節炎膝蓋嚴重外翻的謝阿公手術治療，改善謝阿公長年膝蓋疼痛及行動不便，手術後謝阿公在大武鄉衛生所持續門診追蹤及復健治療，並表示：「來衛生所十分鐘就到，回診及復健真的很方便。」

衛生局長孫國平指出，大武鄉衛生所與高醫的協力合作，提供門診診療、綠色通道手術治療、術後復健等醫療協力服務，解決南迴鄉民們因疾病治療四處奔波的醫療困境，提升民眾醫療照護品質。