　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「台東青．慢實力」產業行銷記者會力推夏雪芒果+熱氣球嘉年會

▲立法院行銷臺東農產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立法院行銷臺東農產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府4日攜手立委黃建賓、台東青年事務發展委員會、台東縣青農聯誼會等單位，在立法院康園餐廳停車場隆重舉行「台東青．慢實力」台東產業行銷記者會，向全國推廣台東縣內優秀青年業者及青農的優質農特產品，並特別介紹台東夏雪芒果及即將於7月登場的熱氣球嘉年華，歡迎全國好朋友選購品嚐，以及到台東體驗慢經濟。

這次活動由黃建賓號召邀集多位優秀的青年業者與青農代表齊聚立院，展示他們在各自領域中所表現的積極形象與卓越成就，在這些優質青年的影響力之下，大力推廣台東縣的觀光及各種優質產品，提升這些產品的知名度與市場認可度。

黃建賓表示，這次除了推廣台東的優秀青年產業及農產品，更是要喚起全國人民對台東觀光的嚮往，積極整合、創新的旅遊元素，為大家呈現更新、更美、更好玩的台東！希望藉這次活動提前為台東的觀光好好升溫，進一步促進台東縣的觀光經濟。」

台東縣工策會總幹事吳柏成則指出，台東擁有豐富的自然資源和人文特色，特別是返鄉的青年業者和青農，他們憑藉創意和熱情，將台東的產業推向新的高度，今天的記者會正是要向大家展示他們的努力與成就。

活動中多位優秀的青年業者和青農展示了他們各自在產業中的創新產品與所獲全國乃至世界級獎項，展示了來自台東的驕傲。其中，台東夏雪芒果以其獨特的口感和香氣深受消費者喜愛，記者會也特別設置夏雪芒果的展示攤位，現場來賓品嚐到新鮮甜美的夏雪芒果，都頻頻稱讚。台東縣政府也宣布，將加強夏雪芒果的行銷力度，透過多元渠道加強與品牌的聯名合作，提升夏雪芒果的知名度和市場佔有率。

ET快訊
快訊／唐治平將被換角　大愛台證實
才剛選出首位女總統！　墨女市長街頭遭轟19槍慘死
獨／恐怖畫面！人妻竹筷「掰成4截吞下肚」氣老公　
鑰匙狂刺頭37下再飛踢...他慘死　保全判無期
屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」
晴空匯變「毒氣室」！現場勘查揪真相：防火填塞未確實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「台東青．慢實力」產業行銷記者會力推夏雪芒果+熱氣球嘉年會

大台南公車導入多項智慧科技　提供民眾更優質候車環境

台南市長黃偉哲極力推廣射擊運動　 射擊場預計2026年底完工

好康報你知　台東縣民服務中心200多項業務服務延伸至各鄉鎮

「達魯瑪克傳統刺繡」與傳統工藝成果展即日開展

台東關山加強端午連假交通疏導　山區道路多落石籲小心行駛

屏東出現今年首例本土日本腦炎　養豬場全面大作戰

2024國家海洋日　「永續東海岸×淨灘尋寶趣」

竹市首場青年學生社團補助說明會　獲師生熱烈迴響

台東科技執法！不禮讓行人小心荷包失血　最高可罰6千

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

「台東青．慢實力」產業行銷記者會力推夏雪芒果+熱氣球嘉年會

大台南公車導入多項智慧科技　提供民眾更優質候車環境

台南市長黃偉哲極力推廣射擊運動　 射擊場預計2026年底完工

好康報你知　台東縣民服務中心200多項業務服務延伸至各鄉鎮

「達魯瑪克傳統刺繡」與傳統工藝成果展即日開展

台東關山加強端午連假交通疏導　山區道路多落石籲小心行駛

屏東出現今年首例本土日本腦炎　養豬場全面大作戰

2024國家海洋日　「永續東海岸×淨灘尋寶趣」

竹市首場青年學生社團補助說明會　獲師生熱烈迴響

台東科技執法！不禮讓行人小心荷包失血　最高可罰6千

快訊／唐治平母喪爛醉「警方找上門」　大愛台證實：新作會換角

台11線越級對撞大貨車！白車爛毀驚悚畫面曝　無照男斷手送醫

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

私密處好癢！她「用養樂多洗」醫驚呆　教11招防感染：毛要剪

桃市醫院掀關床海嘯！3個月879名護理師離職　衛生局長說話了

「台東青．慢實力」產業行銷記者會力推夏雪芒果+熱氣球嘉年會

大台南公車導入多項智慧科技　提供民眾更優質候車環境

「趙露思狀態」衝上熱搜！網見素顏自拍驚呼：腫了？　粉絲急護主

鴻海AI算力中心落地高雄「估2026年完工」　攜手輝達布局日本

新冠併發症+263！1歲童發病2天「嘴唇發紫」才確診　收治加護病房

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

地方熱門新聞

高雄4.4星燒肉店驚傳火警！濃煙狂竄

基隆山崩驚險瞬間　巨石險擊中「儲油槽」

護理師荒！　桃園市議員揭引發關病床潮

感謝英雄！盧秀燕頒獎長髮哥、奪刀男

桃園新型「組合式減速平台」　外縣市來取經

全國最大火力發電廠在桃園？！　凌濤關切

萬巒好事會花生活動開展　林育先代表柯文哲出席

桃園推出就業獎勵津貼　紓緩缺工困境

女議員邀男性體驗分娩陣痛　驚嘆比踢到蛋蛋還痛

連假期間萬巒豬腳街將設「行人徒步區」

桃園YouBike2.0站被譏「空心站」　黃敬平籲改善

貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

三芝秘境「山豬堀荷花田」　拍照打卡送多肉盆栽

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

更多熱門

相關新聞

台東縣民服務中心200多項業務　服務延伸至各鄉鎮

台東縣民服務中心200多項業務　服務延伸至各鄉鎮

為了減少民眾申請案件時的舟車勞頓，均衡照顧及簡便各鄉鎮市民眾洽公需求，台東縣民服務中心自100年起，將200多項業務延伸至縣轄各區域戶政事務所與戶政各辦公室均可受理申請，不僅方便民眾就近申請，節省往返台東市區所耗費之交通時間，落實簡政便民與親民服務目標，歡迎鄉親多加利用。

達魯瑪克傳統刺繡與傳統工藝成果展開展

達魯瑪克傳統刺繡與傳統工藝成果展開展

關山端午連假交通疏導　籲小心行駛山路

關山端午連假交通疏導　籲小心行駛山路

2024國家海洋日　永續東海岸×淨灘尋寶趣

2024國家海洋日　永續東海岸×淨灘尋寶趣

不禮讓行人　小心荷包失血

不禮讓行人　小心荷包失血

關鍵字：

夏雪芒果立法院台東

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

唐治平經濟陷困境求戲拍

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

國小出現蛇　師上最棒生命教育

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面