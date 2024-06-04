「台東青．慢實力」產業行銷記者會力推夏雪芒果+熱氣球嘉年會

▲立法院行銷臺東農產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府4日攜手立委黃建賓、台東青年事務發展委員會、台東縣青農聯誼會等單位，在立法院康園餐廳停車場隆重舉行「台東青．慢實力」台東產業行銷記者會，向全國推廣台東縣內優秀青年業者及青農的優質農特產品，並特別介紹台東夏雪芒果及即將於7月登場的熱氣球嘉年華，歡迎全國好朋友選購品嚐，以及到台東體驗慢經濟。

這次活動由黃建賓號召邀集多位優秀的青年業者與青農代表齊聚立院，展示他們在各自領域中所表現的積極形象與卓越成就，在這些優質青年的影響力之下，大力推廣台東縣的觀光及各種優質產品，提升這些產品的知名度與市場認可度。

黃建賓表示，這次除了推廣台東的優秀青年產業及農產品，更是要喚起全國人民對台東觀光的嚮往，積極整合、創新的旅遊元素，為大家呈現更新、更美、更好玩的台東！希望藉這次活動提前為台東的觀光好好升溫，進一步促進台東縣的觀光經濟。」

台東縣工策會總幹事吳柏成則指出，台東擁有豐富的自然資源和人文特色，特別是返鄉的青年業者和青農，他們憑藉創意和熱情，將台東的產業推向新的高度，今天的記者會正是要向大家展示他們的努力與成就。

活動中多位優秀的青年業者和青農展示了他們各自在產業中的創新產品與所獲全國乃至世界級獎項，展示了來自台東的驕傲。其中，台東夏雪芒果以其獨特的口感和香氣深受消費者喜愛，記者會也特別設置夏雪芒果的展示攤位，現場來賓品嚐到新鮮甜美的夏雪芒果，都頻頻稱讚。台東縣政府也宣布，將加強夏雪芒果的行銷力度，透過多元渠道加強與品牌的聯名合作，提升夏雪芒果的知名度和市場佔有率。