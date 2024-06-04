好康報你知　台東縣民服務中心200多項業務服務延伸至各鄉鎮

▲台東縣民服務中心200多項業務服務延伸至各鄉鎮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了減少民眾申請案件時的舟車勞頓，均衡照顧及簡便各鄉鎮市民眾洽公需求，台東縣民服務中心自100年起，將200多項業務延伸至縣轄各區域戶政事務所與戶政各辦公室均可受理申請，不僅方便民眾就近申請，節省往返台東市區所耗費之交通時間，落實簡政便民與親民服務目標，歡迎鄉親多加利用。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣幅員遼闊，南北海岸線全長176公里，及因應高齡社會的環境變遷需求，為減少民眾向申請縣府案件時交通往返的舟車勞頓，縣府整合超過200項民眾常申請案件項目，向下延伸至縣內15個戶政事務所及戶政辦公室(台東市戶政事務所除外)可以受理申請服務。

饒慶鈴表示，鄉親可以在居家附近的戶政所辦理。讓每一鄉鎮居民都能非常方便享有便利的公務服務，尤其是離島居民更能感這服務帶來的便利性。經統計112年各戶政單位共計代收了2,374件申請案件，也反映了戶政所受理收件服務的便利性。

台東縣在2024縣市長施政滿意度調查中，饒慶鈴縣長勇奪5星縣長、全國排名第4，環保及觀光休閒面向施政滿意度近8成，勇奪非六都組第1(全國第2)，饒慶鈴縣長推動「 開放.整合.創新」 的施政方程式確實提升政府行政效能與品質。