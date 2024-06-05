藍白國會改革修法送府院　「青鳥行動」民團籲政院14日前提覆議

▲青鳥行動抗議人潮。（圖／經濟民主連合提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍白國會改革版本日前三讀通過，因法條內容及審議過程黑箱疑慮，引發破十萬人上街抗議，立法院今（5日）將三讀修正通過之「立法院職權行使法部分條文」以及「中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文」兩案送至行政院。「青鳥行動」發起團體之一公民陣線聯盟呼籲，為了讓朝野立委有時間重新思考，建議行政院長卓榮泰待6月14日期限屆至前提出覆議。

根據立法院官網今天下午公布之資訊，甫經立法院三讀的《修正立法院職權行使法部分條文》與《增訂中華民國刑法第五章之一章名及第一百四十一條之一條文》，立法院業於今日（5日）發出公文咨請總統公布（台立院議字第1130702162號與台立院議字第1130702164號）。

而依憲法增修條文之規定「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。」

政院發言人陳世凱表示，行政院已於下午2點收到立院函文，院長卓榮泰已請政務委員林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視條文、進行討論，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

台灣公民陣線執委賴中強則表示，行政院收到公文，如果在端午假期之後（11日）立刻提出覆議，立法院將立刻排入6月14日院會一讀，6月21日院會即可重新議決；反之，如果行政院在6月14日提出覆議，預計立法院排入6月21日院會一讀，6月28日院會可重新議決。

賴中強重申，本次藍白黑箱立法，真正要通過的條文到最後一刻，才以「再修正動議」提出，各界根本未及檢視。

賴中強強調，為了讓朝野立委有時間重新思考，先前藍白倉促通過條文違憲、不合理與矛盾之處，真正發揮覆議制度重新思辯之功能，也為了讓社會各界與各地自主公民多一個周末進行在地對話討論，台灣公民陣線建議行政院長卓榮泰待6月14日期限屆至前提出覆議。