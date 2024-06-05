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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼帶動人潮促進觀光！柯文哲端午前夕赴花蓮騎腳踏車　2天行程曝光

▲▼民眾黨主席柯文哲7、8日將到花蓮騎車振興觀光。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲7、8日將到花蓮騎車振興觀光。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

受0403大地震衝擊，今年端午連假花蓮訂房率不佳，交通部觀光署最新統計，花蓮端午假期前2天的訂房率僅12.07%。民眾黨主席柯文哲預計將在7、8日連續兩天到花蓮騎腳踏車，希望透過自身吸粉能力促進觀光，而民眾黨也於5日公布柯文哲觀光行程，歡迎支持者前來參加。

民眾黨5日中午召開中央委員會，由黨主席柯文哲親自主持，而發言人吳怡萱、李頂立則做會後轉述，談及中央委員會討論柯文哲7、8日到花蓮騎車振興觀光行程，並且公布地點，希望吸引支持者前來，進而促進當地觀光收益。

李頂立說明此趟花蓮行程的由來，是受到0403地震衝擊，仰賴觀光收益的花蓮在端午連假訂房率僅1成多，相當不理想，使民眾黨的第一線民代接獲不少陳情，柯文哲上次到花東時，也有民間企業友人認為，柯到花蓮有一定關注度，可望帶來能見度與人潮，希望透過騎車方式促進觀光，讓大家看見花東的美。

▲▼民眾黨主席柯文哲7、8日將到花蓮騎車振興觀光。（圖／民眾黨提供）

被問到此趟花蓮行程，會不會見到花蓮縣長徐榛蔚、國民黨團總召傅崐萁，並討論花東3法態度？吳怡萱回應，此次就是民間活動，主要是接到地方民眾反映，所以配合做觀光推展行動，一切就順其自然。

針對花東3法態度，吳怡萱重申民眾黨的態度與立場，強調花東鄉親需要一條安全回家道路，這不僅是花東人的希望，而是全台民眾的共識；過去民進黨曾大開支票說會照顧花蓮人，但當官當家後，卻全部忘記花蓮鄉親，包括現任副總統蕭美琴，「請問你現在支不支持花蓮交通建設？」以及前交通部長林佳龍任內也曾規劃過，「現在呢？」

吳怡萱認為，還是要回歸大方向，花東鄉親需要安全回家的道路，在此基礎下，任何交通建設都需要充分討論，包括環評、可行性評估得更認真思考與討論，而「花東3法」本來就不是一包處理，這些台灣重要的軌道建設，應由國發會、交通部提出整體規劃，交通部過去曾對重啟花東快進行可行性評估，預計8月結果出爐，屆時再視此報告是否能被花東人民接受。

吳怡萱強調，民眾黨態度就是，花東鄉親需要安全回家路，而如何實行，則請民進黨不要過去說一套、現在做一套，更別用側翼式、潑糞式、包裹式方法討論交通建設，理性務實的一條條評估討論，這是民眾黨對花東3法態度。

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