周典論涉賄案遭爆「上面同意再放人」　朱立倫聲援：別政治辦案

▲朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨籍的屏東縣議長周典論因在總統大選期間，涉嫌出資500萬元協助當時總統參選人郭台銘收集連署書，遭檢方羈押近半年，檢察官偵訊稱「涉及政治」、「上面都同意的話，我們再放」等語。國民黨主席朱立倫今（5日）也於中常會上聲援周典論，司法必須要公正，勿枉勿縱，不能夠因人辦案，更不可以有政治考量，今天不管周典論是哪一個黨籍，都不可以用這樣的態度來對待。

朱立倫提到，本黨籍屏東縣議會議長周典論，從去年12月26號被收押後，到現在已經經過兩次的延押，創下另外一個特殊的案例，起訴之後持續兩次的收押。

朱立倫認為，司法必須要公正，勿枉勿縱，不能夠因人辦案，更不可以有政治考量，今天不管周典論是哪一個黨籍，都不可以用這樣的態度來對待，何況周典論年事也不輕了，也算高齡，身體上的問題，所以不管立法院黨團 、各地議會，包括今天黨中央都表達嚴正的立場，希望司法必須要公正，勿枉勿縱，不要因人設事，不要政治辦案，這是最重要的立場。

國民黨文傳會主委李彥秀也說，司法案件希望勿枉勿縱，要依照事實來核查，千萬不要政治性辦案，周身體有狀況，應該思考身心狀況做後續處置，司法要根據事實，做後續查核。

另外，立法院昨天通過再生醫療雙法等民生法案，朱立倫也期待立法院未來針對所有民眾關心的民生議題、重要法案繼續全力推動，包括人工生殖法，或80歲以上長者免巴氏量表，或者是對於排富後的老人免健保費等重要政策。

談及財劃法，朱立倫說，這是國民黨智庫、黨團全力推動的重要法案。財劃法不是新聞了，當時為了配合精省來做調整，原本中央跟地方的財政收支的比例劃分是60%與40%，經過精省後，變成將近75%被中央拿走了，中央當時也承諾要透過修法重新分配財政，25年過去，歷任的政府永遠都會說要從長計議。

朱立倫說，財劃法討論25年了，唯一的關鍵就是中央必須把多拿的那一部分還給地方；至於各縣市政府經過黨團邀集後，分配的原則也都以先補充給比較弱勢貧窮的縣份為優先，其他的也都取得一些共識。他呼籲朝野黨團，這是國家要做的事，不是哪個政黨在推動的，是全民應該有的共識，所以國民黨一定要堅持做對的事情。

朱立倫指出，立法院財政委員會今天辦了公聽會，接下來還會有委員會相關審查，他相信22個縣市，甚至將來立法院真的要表決的時候，很多民進黨立委會憑著良心，支持財劃法新的修正。