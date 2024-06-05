陳菊喊廢監察院　羅智強：若還有點羞恥心先吐487萬年薪

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院藍綠白喊出廢除監察院，其中國民黨團主張先依立委職權刪除監察院的預算，凍結監察院，再經修憲程序廢除監察院。監察院長陳菊表示，強調她對於三權分立的理想從未改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序，全力支持、尊重，但藍營的方法違反大法官632條解釋。國民黨立委羅智強表示，陳菊過去視憲法為無物，如今還好意思拿釋字632號解釋來說嘴，若還有點羞恥心，就把薪水捐出來。

羅智強說，釋字632號解釋，談的是立法院應行使對監委的同意權，以免監察權無法正常運行。但敗壞監察權、毀憲亂政的是民進黨，在修憲通過前，若總統賴清德仍要提名新一屆監委，立委行使同意權時，也會投下否決票，完全不違反釋字632號解釋。

羅智強表示，1992年修憲後，監察委員改由總統提名，經國民大會同意任命。對於是否要行使第二屆監委的人事同意權，時任民進黨國大代表的陳菊說，「民進黨的主張為單一國會及廢除監察院，行使同意權與黨的主張不符」。1993年1月，第二屆國民大會行使監委同意權，民進黨國大黨團全數未參與投票，「陳菊當年自己就不依憲法行使對監委的同意權，如今還好意思拿釋字632號解釋來說嘴？」

羅智強批評，陳菊拿著院長年領487萬的高薪，尸位素餐，讓歲出超過10.5億的監察院的憲政職能全部廢光光。陳菊，若還有點羞恥心，就把薪水捐出來，不要把監察院搞成連民進黨都要廢的「廢物院」，然後爽拿院長的高薪，這樣真的很難看。