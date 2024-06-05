對藍白聯手信心喊話！　賴清德：嚴肅理性、團結共同奮鬥

▲賴清德今天下午在中常會「信心喊話」。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

在國會職權相關修法後，藍白陣營本周再度聯手，共促《財政收支劃分法》修法。身兼民進黨主席的總統賴清德今（5日）指出，國民黨與民眾黨合起來提出的法案，引發社會很多質疑，民進黨問政一定特別辛苦，在這狀況下，還是要嚴肅理性面對，基於國家整體利益，要團結合作共同面對難關。

據轉述，賴清德今天下午在中常會談及，感謝立法院黨團，大家非常辛苦，面對國民黨、民眾黨合起來提出的法案，引起社會很多質疑，民進黨問政一定特別辛苦，他也希望黨團同仁能夠了解這不會是只有一件、兩件，後續應該會持續發生。

賴清德直言，「在這狀況下，我們還是要嚴肅理性面對，黨團所做的決定都不是為個人，也不是為了民進黨，是為整個國家未來發展，希望大家了解，基於國家整體利益，我們要團結合作，共同面對每一次難關」。

賴清德也談到近期黨職選舉與7月即將登場的全代會，他表示，此次是他擔任總統及黨主席後第一次黨代表大會，相信台灣社會也非常關注，除了行政工作要做到好外，也要清楚完整跟社會傳達：在局勢非常激烈當中，民進黨的立場是什麼。他說，「安定社會民心士氣，讓台灣繼續前進，特別是我必須團結黨代表、黨公職共同奮鬥」。

此外，面對下周一就是端午節，賴清德說，提前和大家說聲佳節愉快，也祝全國所有考生包粽平安。今年端午節有3天連假，也要鼓勵國人，把握行政院所推出的「花蓮振興旅遊補助」，前往花蓮旅遊。日前，副總統蕭美琴也有帶中央黨部同仁前往觀光振興，相信在中央、地方團結努力下，花蓮的振興一定可以漸入佳境。

另一方面，民進黨中常會今天也通過第21屆中常委、中執委、中評委的選務工作日程，包括：6月6日發布選舉公告；6月17日至21日辦理領表、登記；6月26日召開中執會審查候選人資格；6月27日抽籤；7月21日（全代會）辦理投開票；7月24日中（常）執評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。