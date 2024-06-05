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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對藍白聯手信心喊話！　賴清德：嚴肅理性、團結共同奮鬥

▲▼民主進步黨今（26）日辦理全國黨代表暨地方主委選舉黨員投票，黨主席賴清德上午十點，由台南市長黃偉哲、立委委員陳亭妃、郭國文、林俊憲、台南市黨部主委潘新傳及地方黨公職陪同下前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。（圖／民進黨提供）

▲賴清德今天下午在中常會「信心喊話」。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

在國會職權相關修法後，藍白陣營本周再度聯手，共促《財政收支劃分法》修法。身兼民進黨主席的總統賴清德今（5日）指出，國民黨與民眾黨合起來提出的法案，引發社會很多質疑，民進黨問政一定特別辛苦，在這狀況下，還是要嚴肅理性面對，基於國家整體利益，要團結合作共同面對難關。

據轉述，賴清德今天下午在中常會談及，感謝立法院黨團，大家非常辛苦，面對國民黨、民眾黨合起來提出的法案，引起社會很多質疑，民進黨問政一定特別辛苦，他也希望黨團同仁能夠了解這不會是只有一件、兩件，後續應該會持續發生。

賴清德直言，「在這狀況下，我們還是要嚴肅理性面對，黨團所做的決定都不是為個人，也不是為了民進黨，是為整個國家未來發展，希望大家了解，基於國家整體利益，我們要團結合作，共同面對每一次難關」。

賴清德也談到近期黨職選舉與7月即將登場的全代會，他表示，此次是他擔任總統及黨主席後第一次黨代表大會，相信台灣社會也非常關注，除了行政工作要做到好外，也要清楚完整跟社會傳達：在局勢非常激烈當中，民進黨的立場是什麼。他說，「安定社會民心士氣，讓台灣繼續前進，特別是我必須團結黨代表、黨公職共同奮鬥」。

此外，面對下周一就是端午節，賴清德說，提前和大家說聲佳節愉快，也祝全國所有考生包粽平安。今年端午節有3天連假，也要鼓勵國人，把握行政院所推出的「花蓮振興旅遊補助」，前往花蓮旅遊。日前，副總統蕭美琴也有帶中央黨部同仁前往觀光振興，相信在中央、地方團結努力下，花蓮的振興一定可以漸入佳境。

另一方面，民進黨中常會今天也通過第21屆中常委、中執委、中評委的選務工作日程，包括：6月6日發布選舉公告；6月17日至21日辦理領表、登記；6月26日召開中執會審查候選人資格；6月27日抽籤；7月21日（全代會）辦理投開票；7月24日中（常）執評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

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