端午節破財危機！這「3星座」要小心了　雙魚借錢有去無回

▲端午節即將來臨，有三星座要注意有破財危機。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

端午節連假倒數，端午節除了開心放假吃粽子之外，有些星座要注意，可能會有破財危機！清水孟國際塔羅小孟老師在粉專上點名3個星座，在端午節前後要小心破財，快來看看自己有沒有上榜！

TOP1：處女座



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在端午節前後，許多處女座的朋友，可能會考慮投資股票或基金，但過度的貪心跟對投資市場的眷戀，可能會容易賠錢，另外，處女座的朋友，也需要提防所謂的「投資小人」，這些人可能會誘使你們聽信不實的投資建議，導致財富受到嚴重損害。因此，你們在投資時，必須要謹慎思考，避免盲目跟隨他人的建議。

TOP2：巨蟹座

巨蟹座的朋友，端午節前後可能會有「突發破財」的情況發生，像是手機損壞、交通罰單或帳單支出的增加等等，雖然破財的金額不高，但加起來會非常有感，除了要小心破財之外，你們在端午節期間，盡量不要去海邊，以免沖煞，這可能會影響到你們的運勢，所以還是避免為好。

TOP3：雙魚座



雙魚座朋友要注意，如果端午節前後有人找你借錢，而且說得很動聽，你們的警鈴一定要大響，因為這段時間你借出去的錢，極大機率會有去無回。同時，專家也提醒，6月底不是創業的好時機，如果你們沒有做好充分規劃就貿然創業，可能會陷入金錢的困境，甚至背上債務，若要創業要等9月後時機比較好。

有上榜的朋友也不用太擔心，小孟老師有提供破解方法，你們可以在端午節前就先吃粽子，因為粽子是糯米，糯米能消負面磁場，對運勢有正面的影響，可以遠離破財危機！