于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

▲ 備役將軍于北辰。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

針對黃埔百年校慶，身為退役少將的桃園市議員于北辰因為沒收到邀請函，跑去陸軍官校臉書留言詢問原因，隨即遭到網友嘲諷。對此，于北辰3日表示，他是陸軍官校畢業，又當過學指部指揮官，邀請函沒拿到不能詢問嗎？他自嘲，難道他有背叛中華民國嗎？真的莫名其妙。

于北辰於政論節目《新聞面對面》中表示，往年他都有收到「陸軍官校校慶邀請函」，因為他曾是學指部的指揮官，正常來說歷任指揮官也都會收到邀請。但這次到了6月他都還未收到，就去臉書貼文留言，他是前學指部指揮官于北辰，還沒收到邀請函，煩請查照。

于北辰指出，沒想到竟引來一票酸民辱罵，「居然還敢來討邀請函，不可恥嗎」、「臉皮有多厚啊？沒邀請函就沒邀請函，還厚著臉皮在這邊用要的，可不可笑」等回覆。

于北辰回應，他是陸軍官校畢業，又當過學指部指揮官，校史館都有他的照片，邀請函沒拿到不能詢問嗎？他自嘲，難道他是有背叛中華民國嗎，真的很莫名其妙。

于北辰強調，他一輩子反共，很害怕學弟學妹，看到親共退將會認為這就是他們的未來，這樣是不對的。他說，應該要讓這些未來領導國軍、從事保衛台灣工作的軍官知道，要用生命捍衛台澎金馬、捍衛民主，絕對不能因為官大、年紀大就妥協，這才是他要表達的理念。

陸軍司令部被問及此事則回應，今年校慶以校友總會的管制邀請名單為主，若其他人想參觀，歡迎在校慶當天下午，持身分證入營參觀。