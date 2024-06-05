大咖太多+總統車隊交管　台北電腦展周邊塞爆！民眾飆罵

記者張君豪／台北報導

輝達總裁黃仁勳來台參加2024 COMPUTEX引發AI旋風，有民眾反映因電腦展，4日上午9時許造成南港、汐止一帶交通壅塞回堵，當地警方出動疏導，驚嘆黃仁勳旋風實在太驚人！南港警方說明：因台北國際電腦展於6月4日10時舉行開幕典禮，參展人車潮半小時前就湧現，展館周邊道路包括南港路1段、經貿一路、經貿二路、研究院路1段、環東大道等主要幹道均出現擁塞情形。

▲2024 COMPUTEX台北國際電腦展4日開幕，因賴清德出席，總統車隊交通管制引發南港汐止大塞車。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，當時總統賴清德要前往會場致詞，南港展覽館周遭進行特勤交通管制，警方採取30秒、120秒之交替頻率在崗控燈，另因勤務加強經貿一路南北向車流疏導，總統車隊通過後立即疏導南港路1段往西車流，約1小時後交通擁塞情況始獲紓解，對於過程中引發久候用路民眾不滿，甚至有一名趕上班騎士頻頻被擋在經貿一路、南港路口朝警方破口大罵，南港警方表示，將持續精進交通疏導作為。

汐止警方表示，當時派遣警力到場察看，發現南港展覽館南港路一段和經貿一路交通管制造成車流大回堵，汐止警方增援多名警力在大同路接續忠孝東路一代疏導，以維交通順暢。