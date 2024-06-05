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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

醫院掀關床潮　趙少康酸賴清德：前瞻可編千億別喊沒預算改善醫療

▲▼賴清德出席台北國際電腦展。（圖／記者黃國霖攝）

▲總統賴清德。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

近日傳出多家醫院因護理人力不足，掀起「關床潮」。對此，前中廣董事長趙少康今（5日）表示，重賞之下必有勇夫，改善好整體護理人員的薪資與就業環境，一定能讓醫療品質提升。賴政府別再喊沒有預算，前瞻預算一編就8800億，台電一年就賠四五千億，好好盤點一下，解決護理荒的問題，才能扭轉目前困境。

趙少康於臉書表示，醫院危機再現，近期各地醫院掀起「關床潮」，甚至桃園市今年已有879名護理師離開職場，更讓許多病患一直在等待病床，護理師人力不足的問題再次浮現。

趙少康指出，他之前就說過，台灣護理人力不足是長久累積的問題，各地醫院雖然一直投資更好的設備，增加更多的病床，但因為護理人員不夠，最後只能把病床關了，這反而是一種醫療資源的浪費。

針對這個問題，趙少康給出建議，去年選舉時他就曾具體提出政見。例如，「護理師每月直接補助1萬元薪資」、「三班護病入法，改善血汗工作環境」、「加強住院整合照顧計畫」、「擴大智慧護理，不讓護理人員浪費無謂時間」、「健保浮動點值不打折，1點1元為目標」等。

趙少康認為，重賞之下必有勇夫，改善好整體護理人員的薪資與就業環境，一定能讓更多新血加入，也能留住舊有的人才，使病患受到更好照顧，讓整體醫療品質提升。

最後，趙少康呼籲，賴清德新政府不要再喊沒有預算，前瞻預算一編就8800億，台電一年就賠四五千億，好好盤點一下，補足醫護人員資源，改善就業環境，解決護理荒的問題，才能扭轉目前困境。

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