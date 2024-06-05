4歲童拿500元鈔票逛大街　警帶他返家...阿嬤大驚：你不是在樓上

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區一名4歲男童3日上午被人發現獨自走在街上，且手裡還握著500元鈔票，警方獲報到場，詢問男童住處，由於年紀太小無法明確回答，所幸經附近民眾協助，平安回家。男童的祖母表示，原本要帶男童外出買玩具，但轉眼間男童不見，以為他跑上樓玩，所幸只是虛驚一場。

▲一名4歲男童被發現獨自走在街上，且手裡還握著500元鈔票，經警民眾協助下平安回家。（圖／記者吳世龍翻攝）

小港分局大林派出所員警3日7時20分許接獲民眾報案，指出小港區龍鳳路一帶，有名年約4歲的男童手裡拿500元鈔票獨自步行，民眾擔心男童發生危險，報警處理協助。

警方到場後，發現男童汗流浹背且手中拿一張500元鈔票，童言童語說要走路回家，研判男童應是趁家長不注意，獨自步行外出，嘗試詢問男童住處時，但因年紀太小，僅能用手指比劃住處大致方向，對於警方詢問其他家裡狀況尚無法明確表達，李姓員警當即陪同男童步行尋找回家。

所幸附近居民認識男童並熱心協助，指引帶路男童的住處，警方才順利將男童帶返家。男童祖母見警方陪同孫子回家時，一度驚訝，因答應帶男童外出買玩具，不料轉眼間男童卻不見，以為男童跑上樓玩，當下向警方表示會更加注意男童動向，感謝警方的協助。