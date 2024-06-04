Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

▲國土交通省官員4日進入豐田汽車（Toyota Motor）總部，進行現場調查。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本5大汽車品牌爆出數據造假醜聞，國土交通省4日「現場調查」豐田汽車（Toyota）總部，一名官員表示，豐田成為第一個目標，另外4間企業也將接受調查。

《路透社》報導，除了Toyota，馬自達（Mazda）、本田（Honda）、鈴木（Suzuki）與山葉（Yamaha）都坦承，在申請汽車認證時，提交了有缺陷或被操縱過的數據。

其中，Toyota和Mazda都暫停了部分車款的銷售，但是聲稱違規項目無關乎性能，消費者不需要停止駕車。Toyota透露的違規範例包括，僅測量引擎蓋一側的碰撞損壞情況、而非政府規定的兩側，在更加嚴格、但不符合政府要求的條件下進行部分測試。

儘管一些分析師指出，Toyota將面臨更多壓力，被要求強化管理，但另一些分析師認為，這次醜聞對其銷售的影響可能非常有限，因為僅有3款車型停售，而且國內許多競爭對手也沒有達到政府標準。

麥格理銀行（Macquarie）汽車研究部門負責人詹姆斯（James Hong）說，「就日本市場的實際銷售而言，損失將是可控或者相當小的，因為在日本，消費者基本上沒有其他選擇。」

豐田集團是日本最大汽車製造商，過去也曾因為安全檢測問題而停止生產，如今又爆出醜聞，讓外界擔憂日本龐大的汽車供應鏈被擾亂。

日本「第一生命經濟研究所」執行首席經濟學家永濱利廣認為，如果這次風波真的影響了關係廠商與消費者買氣，不僅可能傷害日本本季度的經濟成長，甚至會對日本經濟造成連鎖反應，「影響不容忽視」。